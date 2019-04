Expertos: Las reservas cerrarán el año en $us 5.000 millones





Página Siete.- Este año, las reservas internacionales netas (RIN) cerrarán a la baja, en unos 5.000 millones de dólares, con lo que la previsión del Gobierno será rebasada por la acelerada caída, coincidieron expertos.



De acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia (BCB), entre diciembre de 2018 y el 5 de abril pasado las reservas cayeron de 8.946 millones de dólares a 7.923 millones de dólares, una reducción de 1.023 millones de dólares (ver infografía).



El monto está cerca de cumplir la previsión del Gobierno, que en febrero pasado anunció que durante este 2019 las RIN se reducirán en 1.200 millones de dólares, debido a una “agresiva ejecución” de la inversión pública.



En su más reciente informe de estadística semanal, el ente emisor atribuyó la reducción a las transferencias e importaciones.



“Las RIN presentan una disminución en las últimas semanas que se explica principalmente por la salida de transferencias al exterior asociadas a importaciones privadas; importaciones del sector público, que se mantienen dinámicas debido a la fuerte inversión en este sector, y por la depreciación de algunas monedas de reserva diferentes al dólar”, señala el documento oficial.



El analista Armando Álvarez explicó que la caída de las reservas se debe fundamentalmente al creciente déficit comercial (importaciones mayores a exportaciones). Las importaciones, en parte, son mayores que las exportaciones por gasto e inversión pública.



“Un buen indicador es que las RIN cubran al menos seis meses de importaciones. Si se mantiene el ritmo de caída del primer trimestre para el resto del año, las RIN se reducirán casi a la mitad: 5.000 millones de dólares”, dijo.



En criterio de Álvarez, hacer que las entidades financieras reduzcan las inversiones y depósitos que mantienen en el exterior, para repatriar algo más de 100 millones de dólares, no tendrá incidencia significativa.



El panorama empeora porque se tiene una obligación con Brasil de unos 130 millones de dólares en multas por incumplimiento en el envío de gas en 2018.



El experto manifestó que una caída acelerada puede generar presión sobre el tipo de cambio.



El expresidente del BCB Juan Antonio Morales afirmó que la fuerte caída de las RIN, de más de 1.000 millones de dólares en el primer trimestre del año, crea una vulnerabilidad tanto para la estabilidad económica como para la tasa del crecimiento del producto interno bruto (PIB).



“Por semana se ha estado perdiendo en promedio 70 millones de dólares durante los tres primeros meses de este año. Si se sigue en ese ritmo, la caída será mucho más que los 1.200 millones fijados por el Gobierno”, anticipó el extitular del BCB.



Asimismo, acotó que si persiste el ritmo de caída, se pueden llegar a perder más de 3.600 millones de dólares durante todo este año. Aunque aclaró que por prudencia es mejor no dar cifras.



“Las expectativas tienen mucho que ver. Entonces, lo que sí se puede decir con claridad es que la meta del Gobierno no se cumplirá y será superada”, detalló Morales.



Sobre las causas de la caída, mencionó que hay un efecto combinado de que se gasta mucho en inversión pública y se recibe menos por la exportación de gas.



En el caso de los riesgos de una caída acelerada, el experto citó que la devaluación sea inevitable o que alternativamente se tenga que imponer controles de cambio, aunque esto generará mercados paralelos de cambio.



El nivel del colchón financiero



Nivel Las reservas internacionales netas del país en 2014 alcanzaron su mayor nivel, con 15.123 millones de dólares; luego comenzaron a bajar junto a las exportaciones de gas natural.

Posición De acuerdo con el Ministerio de Economía, las RIN se encuentran en un nivel “adecuado”, y a pesar de su comportamiento decreciente, en términos del PIB, aún son elevadas y se ubican en los primeros lugares dentro de los países de la región, lo que demuestra la “fortaleza” de la economía boliviana.

Posición El economista Jaime Dunn sugirió que para evitar la caída de las RIN se debe reducir el gasto y la inversión pública en empresas estatales no rentables. Pero, principalmente, se debe atraer la inversión extranjera, dando mayor seguridad jurídica y liberar las exportaciones en el agro.