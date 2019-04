García refuta al MAS y admite que mala gestión causó crisis en Venezuela







12/04/2019 - 06:46:15

Los Tiempos.- El vicepresidente Álvaro García Linera admitió ayer que la crisis económica de Venezuela se debe a la mala gestión del Gobierno de Nicolás Maduro, contradiciendo así a la tradicional línea oficial del MAS que suele culpar de los problemas del país caribeño a la intervención del “imperio” norteamericano.



“Evidentemente ha habido una mala gestión económica, está claro que se pudo haber hecho muchas otras cosas en el ámbito de la economía, pero son los mismos venezolanos los que tienen que salir adelante”, expresó el segundo mandatario del país al ser consultado por el medio Deutsche Welle sobre cómo explica el sufrimiento de Venezuela siendo un país rico en recursos naturales.



De esta manera, García Linera rompió un discurso oficialista que apunta a EEUU como culpable de la crisis. El mismo presidente Evo Morales suele decir que la Casa Blanca le hace una “guerra económica” a Nicolás Maduro. El pasado 9 de marzo, el Mandatario boliviano aseguró que el apagón que sufrió Venezuela fue “un atentado terrorista” y apuntó sus dardos al país del norte.



“El Gobierno venezolano toma medidas para enfrentar la guerra económica impulsada por la oligarquía y el imperio”, señaló Morales en agosto de 2018 en su Twitter.



Esta línea es compartida por la Cancillería y el Gabinete, y parecía ser unánime en el MAS, pero el Vicepresidente dio un giro con sus declaraciones al medio alemán.



En la mencionada entrevista, García señaló que “nos damos cuenta del sufrimiento de Venezuela, nos duele mucho el sufrimiento del pueblo” venezolano, pero “no es para que otra potencia se entrometa”, en referencia a EEUU, que advirtió la posibilidad de intervenir el país para acabar con el Gobierno de Nicolás Maduro, a quien culpa de la grave crisis económica, social y humanitaria que vive Venezuela.



Al respecto, el analista político Rolando Tellería dijo que el Vicepresidente intenta separar a Bolivia y a su Gobierno, de un “mal manejo” de la economía, similar al de la Venezuela de Nicolás Maduro.



“(García) Pretende mostrar que el manejo de la economía boliviana es muy distinto y que, además, no tendría la misma deriva, no obstante de compartir el mismo modelo primario-exportador, rentista y extractivista”, dijo.



Varias voces de la oposición, por esas características similares entre Bolivia y Venezuela, han pronosticado, en el mediano plazo, una deriva parecida de la economía nacional.



“El mensaje (de García), en ese sentido, es claro: la gestión económica de las autoridades bolivianas no sólo es buena, sino excelente, pues por más que comparen y hablen, jamás, en Bolivia, se llegará a ese estado”, aseveró.



Sin embargo, Tellería ve otro elemento para tomar en cuenta: “Sin querer, García ridiculiza al presidente Morales, quien en varias oportunidades adjudicó al ‘imperio’, como el principal responsable de la brutal crisis económica que atraviesa ese país. Ridiculiza también al ministro (de Economía, Luis) Arce Catacora, que en varias oportunidades fue a Venezuela a prestar asesoramiento económico”.



“GARCÍA BUSCA UNA DISTANCIA PRUDENTE”



Para el analista político Rolando Tellería, el MAS buscará mantener “una distancia prudente” con la crisis venezolana, sobre todo en este periodo electoral.



“A partir de estas declaraciones, ante los ojos de la comunidad internacional, el régimen masista proyecta el inicio de una toma de ‘distancia prudente’ con el régimen de Maduro”, aseveró.



Con sus declaraciones, García deja fuera de contexto las afirmaciones de Maduro, en relación a los prolongados cortes de electricidad, que dan cuenta de “sabotajes” internacionales, cuando, en realidad, el colapso de este vital servicio es producto precisamente de “una mala gestión”, opinó el experto.