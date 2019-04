154 mil niños trabajan en Bolivia







12/04/2019 - 06:35:30

El Diario.- A pesar de la normativa que prohíbe en el país el trabajo infantil, el comercio informal, manufactura y construcción son los trabajos a los que se dedican los niños desde los nueve años en adelante. De acuerdo con el jefe de la unidad de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo, Gabriel Carranza, en Bolivia existen alrededor de 154 mil niños trabajadores.



A partir de los 14 años, los niños bolivianos pueden trabajar en el país, sin embargo, la realidad social, la pobreza que persiste en las familias bolivianas, se antepone a la legalidad del país. A diario se puede observar a niños en las calles desde los cinco años pidiendo limosna, vendiendo dulces, etc., poniendo en riesgo su integridad



Aún se registran situaciones de explotación laboral. Según detalló Carranza, en la gestión 2018 se denunciaron 54 casos de menores en situación de explotación laboral en actividades mineras, ladrilleras, trabajo en discotecas, entre otras.



En muchos casos los niños trabajan gratis o simplemente por un plato de comida, vulnerando los derechos de los infantes. Entre los oficios que se encontró a los menores trabajando eran la zafra, minería, trabajo en discotecas.



Señaló que junto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se continúa ingresando a centros laborales donde se considera que puede haber trabajo infantil para restituir los derechos vulnerados de los menores de edad.



Según el censo de 2008, se estableció que 800.000 niños en situación laboral, de los cuales 746.000 niños se encontraban en situación de trabajo (por cuenta propia). En el censo de 2016 se estableció que 393.000 niños se encontraban en actividad laboral y trabajo, es decir se redujo en un 50 %.



Detalló que en la actualidad existen alrededor de 154.000 niños que trabajan en el país, respecto a 2018 se redujo en un 80 %.



En el área rural la construcción de carreteras, unidades educativas, centros de salud coadyuvaron a que los niños dejen de trabajar porque se crearon fuentes laborales para los padres. Señaló que la meta del Gobierno hasta la gestión 2025 es erradicar el trabajo infantil.



Por su parte, la delegada de La Paz de la Defensoría del Pueblo, Teresa Subieta, detalló que en el departamento se tienen más de 400 niños que se encuentran en situación de calle, entre las edades identificadas son desde los siete a 16 años.



De acuerdo con la directora Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia, Jacqueline Llanos, la mendicidad infantil es un problema que aún persiste en el municipio paceño.



“Los niños no deberían trabajar, salvo situación extrema por ejemplo si la madre tiene una situación de salud delicada, discapacidad otras ocasiones precautelando que no se vulneren otros derechos”, manifestó.



La extrema pobreza es uno de los factores que obliga a las familias a que los niños realicen diferentes actividades desde edades muy tempranas, se pudo evidenciar que en ciertas estaciones del año niños del interior del país migran a la ciudad de La Paz a trabajar y ayudar al sostén de sus familias.



Bolivia aún tiene el desafió de disminuir los índices de niños que viven en la pobreza y a consecuencia de ello deben trabajar.



Hoy se conmemora el Día del Niño, en recordatorio a aquel 12 de abril de 1952 año en que la Organización de Estados Americanos (OEA) y Unicef redactaron la declaración de Principios Universales del Niño, a consecuencia de la desigualdad y maltrato que sufrían los niños en el mundo.