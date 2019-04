River gana y está en la lucha







12/04/2019 - 06:14:26

Opinión.- River Plate ganó por primera vez en el Grupo A de la Copa Libertadores de 2019, lo hizo con goleada por 3-0 ante Alianza Lima en el estadio Monumental de Buenos Aires y se metió en la zona de clasificación para los octavos de final.



El Internacional brasileño lidera la zona con diez puntos, seguido por River Plate con seis, el Palestino chileno con cuatro y el Alianza Lima con una.



El conjunto Millonario fue un claro dominador y se impuso con goles de Matías Suárez, a los 15 minutos, Lucas Martínez Quarta (54) y el uruguayo Nicolás De la Cruz (93).



Los blanquiazules, que estuvieron estáticos y sin ideas, llegaron a siete partidos seguidos sin victorias y necesitan un milagro para clasificarse a octavos.



A los 15 minutos, De la Cruz recorrió varios metros con la pelota dominada y asistió a Matías Suárez, quien enganchó para adentro desde la izquierda, se sacó a su marcador de encima y puso el 1-0 con un fuerte y preciso remate que ingresó cerca del poste más lejano.



Poco después, De la Cruz tuvo otra buena jugada individual que estuvo cerca de ser gol, pero Lucas Pratto definió desviado.



A los 23 minutos le cometieron una infracción a De la Cruz en el área, pero Pratto desperdició el penalti al patear por arriba del travesaño.



Rodrigo Cuba, defensa del equipo peruano, fue reemplazado por una molestia física antes de que terminara el primer tiempo.



Lo mejor del equipo visitante ocurrió sobre el final de la primera mitad con un tiro libre del centrocampista Tomás Costa que se fue cerca del poste derecho del arco defendido por Germán Lux.



A los 54 minutos, Martínez Quarta saltó más que nadie en el área y puso el 2-0 de cabeza tras un tiro de esquina.



El Millonario no levantó el pie del acelerador y no le dio respiro a su rival pese a la ventaja.



En una de las últimas jugadas del partido, Pratto patinó en el área chica, se cayó y no pudo concretar una maravillosa jugada colectiva.



Sobre el final del compromiso, De la Cruz hizo un golazo con un preciso remate de larga distancia.



El partido se disputó en un estadio Monumental vacío debido a una sanción que impuso la Conmebol en la final de la Copa Libertadores del año pasado, de la que River es el vigente campeón.



En la quinta y penúltima jornada del Grupo A, que se jugará el 24 de abril, River Plate visitará al Palestino y el Alianza Lima recibirá al Internacional.