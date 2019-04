En Brasil quieren al Toro Blackburn







12/04/2019 - 06:09:50

El Diario.- El delantero panameño Rolando Blackburn podría cambiar de equipo en las próximas semanas. Blackburn interesa al club brasileño Atlético Paranaense y a dos clubes europeos, pero todo apunta que se quedará en Sudamérica.



La oferta oficial aún no llegó a las oficinas del club atigrado, pero el representante de Blackburn permanentemente tiene negociaciones con la directiva del Atlético Paranaense que está dispuesta a presentar una oferta en las próximas semanas.



El “Toro” como es conocido comenzó su labor con The Strongest, el 4 de julio del año pasado, en el anterior campeonato anotó 20 goles y en el actual certamen lleva 13 (es uno de los dos goleadores del Apertura).



El Atlético Paranaense actualmente está a punto de pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero en caso que llegue Blackburn no podría jugar este torneo, debido que participó con el Tigre en la segunda fase. Sin embargo, en el campeonato local sería una de las variantes para el entrenador Tiago Retzlaff Nunes.



De llegar a buen puerto la negociación, el club atigrado podría recibir un buen monto de dinero, porque tiene contrato con Blackburn hasta el 2021, además que se hizo dueño del 90 porciento de la ficha de actuación del panameño.



La cláusula de rescisión alcanzaría el millón de dólares (monto no confirmado), en caso de venderlo al cuadro brasileño, pero de llegar a un acuerdo por préstamo también le entraría dinero a la institución de Achumani.



Mientras tanto, Blackburn entrena con normalidad en el Tigre para enfrentar a Oriente Petrolero y siempre expresó su felicidad al momento de vestir la camiseta atigrada y lo cómodo que se siente de estar en el país.