Pary: Senado de EEUU no tiene potestad de entrometerse en asuntos internos del país





11/04/2019 - 20:43:00

La Paz, (ABI).- Bolivia rechaza la resolución del senado de Estados Unidos (EEUU) porque no tiene potestad de entrometerse en asuntos internos de los bolivianos, afirmó el jueves el canciller Diego Pary.



"Bolivia es un Estado soberano, Bolivia es un Estado independiente y a los únicos a los que se debe, es a los bolivianos, nosotros rechazamos cualquier resolución que intente menoscabar el derecho de los bolivianos (...) El senado de Estados Unidos no tiene ninguna atribución para intervenir en los asuntos de los bolivianos", dijo a la Red Patria Nueva.



Horas antes, el Senado norteamericano aprobó una resolución por la cual pide al Gobierno del presidente Evo Morales respetar los límites constitucionales en los mandatos presidenciales, según medios internacionales.



A contramano, el jefe de la diplomacia boliviana denunció que se trata de una resolución que fue propuesta por una comisión del senado y recordó que Bolivia remarca en todos los foros internacionales que no acepta la intervención en asuntos internos de los países.



"Está claro que hoy Bolivia no está sola, hoy Bolivia está siendo acompañada por la comunidad internacional, hoy Bolivia es respetada en el contexto internacional y hoy Bolivia es uno de los países que tiene presencia en el contexto internacional, nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera que cualquier país de afuera intente interferir en los asuntos internos del país", insistió.



Con relación a declaraciones de algunos legisladores norteamericanos y que repiten dirigentes opositores en Bolivia, sobre un supuesto debilitamiento de la democracia boliviana, Pary puntualizó que los resultados muestran todo lo contrario y sitúa al país más vigente que nunca en el ámbito internacional.



"La realidad nos muestra que hoy Bolivia es un país que está vigente en toda la dinámica internacional, está presente en todos los foros internacionales y su democracia está fortalecida y en ese marco, tendremos las elecciones el 20 de octubre", refrendó.