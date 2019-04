Embajador de EEUU ante la OEA: Los colectivos chavistas son un grupo terrorista en Venezuela







11/04/2019 - 20:27:40

Infobae.- El pasado 2 de abril la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), de mayoría opositora, declaró como grupo terrorista a los colectivos chavistas. En su pronunciamiento, el Parlamento informó que esta decisión sería elevada a distintos bloques internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU). Al respecto se pronunció este jueves Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, durante una videoconferencia de la que participó Infobae.



Consultado sobre esa resolución de la Asamblea Nacional y sobre la postura de la OEA, sostuvo: "Los colectivos sí son un grupo terrorista; tienen que ser designados de esa manera".



Reconoció que el tema será tratado en el seno del organismo internacional y advirtió: "Esos grupos van a ser juzgados ante las cortes internacionales. Un día van a tener que presentarse para que respondan a los cargos que sean presentados".



En esa línea, consideró que el régimen de Nicolás Maduro "no es más que un narcoestado" y aseguró que Venezuela "está usurpada" por el dictador "y sus grupos de narcotraficantes y terroristas".



Trujillo también expresó la "preocupación" de Estados Unidos ante la presencia de tropas rusas en suelo venezolano: "Es un acto de agresión en toda la región, en Estados Unidos estamos bien preocupados". Adelantó, a su vez, que en las próximas semanas el organismo se pronunciará sobre esta "acción inaceptable".



Mientras crecen las especulaciones de presuntas negociaciones para buscar un lugar de exilio para el dictador chavista, el embajador de EEUU ante la OEA opinó: "No nos preocupa el exilio de Maduro, no nos vamos a enfocar en las opciones de exilio, nuestra preocupación es por la democracia de Venezuela".



El diplomático ofreció la videoconferencia un día después de que la OEA aprobara la designación de Gustavo Tarre como representante permanente de Venezuela ante el organismo. Tras su nombramiento, países como Rusia y Cuba -principales aliados de Maduro- acusaron al Consejo Permanente de la OEA de violar la carta del organismo.



La video conferencia completa



"Los que están violando la carta de la OEA son Rusia y Cuba. Están interviniendo en los asuntos de un país extranjero. Muchos de los países de la OEA le han reclamado a Rusia por sus actos", respondió Trujillo.



Calificó el de este miércoles como "un voto histórico en la OEA" y aclaró que Tarre Briceño "tiene el poder y puede votar como cualquier otro miembro del organismo". "Sólo hay un embajador de Venezuela, y es Gustavo Tarre", subrayó.



Trujillo destacó los resultados de las presiones diplomáticas en estos tres meses, que llevaron a más de 50 países a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela: "Casi nadie apoya al narcoestado de Maduro, eso es un éxito para la democracia y para los derechos humanos".



El funcionario norteamericano sostuvo que Washington seguirá avanzando para el restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela: "EEUU y sus aliados están utilizando todos los recursos diplomáticos para que el dictador Nicolás Maduro deje la usurpación del poder".



Celebró el anuncio del vicepresidente Mike Pence, quien el miércoles en el Consejo de Seguridad de la ONU indicó que el gobierno de Donald Trump entregará otros 60 millones de dólares para la ayuda humanitaria. También se refirió a la visita que hará el secretario de Estado, Mike Pompeo, a la ciudad fronteriza de Cúcuta, donde se encuentran acopiadas toneladas de asistencia de alimentos y medicinas.



"El Secretario está bien preocupado por la crisis humanitaria y migratoria, como muchos funcionarios norteamericanos, y quiere verlo con sus propios ojos", manifestó.



Por su parte, este mismo jueves el senador Rick Scott consideró que se debe empezar a considerar la opción militar en Venezuela. Trujillo, no obstante, aseveró: "Es una decisión que tomará el presidente. Él ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa (…) Tiene un gran compromiso con el pueblo de Venezuela".