Morales dice que el Senado de EEUU y dice que debería emitir una declaración para que Trump no viole los DDHH





11/04/2019 - 19:41:03

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales rechazó el jueves por la noche la resolución del Senado de Estados Unidos que pretende violar la soberanía de Bolivia y que atenta contra el principio de no injerencia y respeto a la voluntad democrática de los pueblos y dijo que, al contrario, debería emitir una resolución para que su presidente, Donald Trump, no viole los Derechos Humanos.



"Debería preocuparse más bien en una resolución a su presidente para que no viole los derechos humanos, a que respete el derecho internacional, a que respete el multilateralismo, además de eso debería instruir que si son humanos levante el bloqueo económico a Cuba, respetar todas las resoluciones de las Naciones Unidas y no estar interviniendo", afirmó a la ABI.



El mandatario boliviano dijo que "seguramente" quieren que no sea presidente para que vuelvan las bases militares de Estados Unidos a Bolivia y que sus empresas "vuelvan a ser dueños" de los recursos naturales, acción que aseguró, "el pueblo no va a permitir".



"Además de eso, saludo que, por estas nuevas elecciones, el Senado (de EEUU) sea mi jefe de campaña, así como ha sido el 2002 el embajador Manuel Rocha, así como en 2014 ha sido Obama, secuestrando el avión presidencial", puntualizó el jefe de Estado.



El Primer Mandatario dijo que EEUU no tiene moral para hablar de respeto a los Derechos Humanos.



"Y ahora su Senado habla de respeto a la democracia en América Latina. Si están preocupados, los invitamos a presenciar las elecciones en octubre. El pueblo boliviano les puede enseñar cómo toma decisiones con dignidad y soberanía", escribió en su cuenta en Twitter.



El Senado estadounidense emitió una resolución en la que manifiesta su rechazo a una eventual reelección del presidente boliviano en las elecciones del próximo 20 de octubre, además de observar un supuesto "debilitamiento" del sistema democrático boliviano.