Legislativo aprueba declaración que rechaza intromisión del Senado de EEUU en la política boliviana







11/04/2019 - 19:29:12

La Paz, (ABI).- El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el jueves por la tarde una declaración que rechaza de manera contundente la intromisión del Senado de Estados Unidos (EEUU) en la política boliviana.



El Senado estadounidense emitió una resolución en la que manifiesta su rechazo a una eventual reelección del presidente Evo Morales en las elecciones del próximo 20 de octubre, además de observar un supuesto "debilitamiento" del sistema democrático boliviano.



"El fundamento de esta resolución no es la democracia (...), el problema es que no permite el presidente Evo Morales que venga acá (EEUU) a saquear nuestros recursos naturales, no permite que venga, nuevamente, un embajador a que pueda decidir en la política" boliviana, manifestó el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.



Legisladores de la oposición boliviana demandaron la intervención de EEUU y a su presidente, Donald Trump, interceder y evitar que Morales vuelva a postularse a la presidencia de Bolivia y amplíe su mandato hasta el 2025.



"Quien alienta esos propósitos definitivamente es un anti boliviano, porque está queriendo violar y vulnerar nuestra Constitución y lo más sagrado que tiene un país, la soberanía nacional, que es imprescriptible e indivisible", manifestó Borda.



Durante el Gobierno de Morales, la economía boliviana registró un promedio de crecimiento de 4,9%, entre 2006 y 2017, período en el que más de 3 millones de personas salieron de la pobreza, según datos del Ministerio de Economía.



Entre las medidas para levantar al país considerado el más pobre de Sudamérica, Morales nacionalizó los recursos naturales y empresas estratégicas del Estado, además de liberar al país del control de EEUU con la expulsión del embajador Philip Goldberg en 2008 y las agencias norteamericanas DEA y USAID.



"Lo que no perdonan estos individuos (senadores de EEUU) ese ese atrevimiento, esa valentía que ha tenido el presidente Evo Morales de expulsar al embajador, porque todos pensábamos, en nuestra inocencia, que definitivamente Bolivia vivía de la limosna norteamericana, cuando en realidad eran ellos los que saqueaban nuestros recursos naturales", remarcó Borda.



Los legisladores de la oposición que demandaron la intervención de EEUU en asuntos internos de Bolivia son Carmen Eva Gonzales, Norma Piérola, Susana Campos, Amílcar Barral, María Calcina y Agustín Condori, entre otros.