Diputado plantea castración química para violadores







11/04/2019 - 19:28:16

La Paz, (ABI).- El diputado de Unidad Demócrata (UD), Erik Morón, planteó el jueves abrir un debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la implementación de la castración química para los violadores de niños, adolescentes y mujeres, ante los numerosos casos de violencia sexual denunciados en el país.



Con ese objetivo, Morón presentó un anteproyecto de ley para modificar el artículo 308 del Código Penal, que en la actualidad impone una pena de hasta 20 años de cárcel.



"El violador sexual no le teme a la justicia, no le teme al Código Penal; por lo tanto, hay que agravarlo y es facultad de los parlamentarios el precautelar la vida de los niños, niñas, adolescentes y mujeres", justificó en un contacto con los periodistas.



Esa iniciativa, según Morón, no atenta contra la vida humana ni la Constitución Política del Estado y dijo que su implementación sería financiada con el presupuesto para seguridad ciudadana que tienen las municipalidades, gobernaciones y el Gobierno nacional.



"La castración química es inyectable, es para bajar el lívido sexual, para que cuando sean reinsertados (los violadores) en la sociedad no sean reincidentes", argumentó.