Defensora del Pueblo pide la renuncia del magistrado Ceballos







11/04/2019 - 19:21:27

La Paz, (ABI).- La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, se sumó el jueves a quienes piden la renuncia del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, quien fue acusado por su esposa de violencia intrafamiliar.



"Se está instando al magistrado Orlando Ceballos a que presente su renuncia y se someta al proceso penal instaurado en su contra", dijo a los periodistas.



Indicó que en caso de que el TCP no acepte esa renuncia, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá iniciar un juicio de responsabilidades por ejercer la función pública alejado de los principios constitucionales.



Explicó que la esposa de Ceballos, quien retiró la denuncia y pidió extinguir la acción penal, puede promover la conciliación una sola vez y no varias veces.



Indicó que la denuncia es de fecha 10 de marzo de este año, pero la violencia que sufrió fue reiterativa desde el inicio de su matrimonio; sin embargo, desistió de la demanda.



"De acuerdo a lo establecido en el artículo 46.4 de la Ley 348 de Violencia a la Mujer, de forma excepcional la víctima puede promover la conciliación por una sola única vez, no siendo posible en caso de reincidencia", dijo.



Cruz instó al Ministerio Público y al Órgano Judicial actuar conforme a la Ley 348, además pidió al Servicio Integral Municipal de Chuquisaca que brinde terapia psicológica especializada a la víctima.