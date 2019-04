Cárdenas dice que venderá el avión presidencial, no usará la Casa Grande, eliminará el doble aguinaldo y reducirá beneficiarios de la Renta Dignidad





11/04/2019 - 19:19:22

La Paz, (ABI).- El candidato presidencial por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, dijo el jueves que, en caso de ganar los comicios de octubre próximo, venderá el avión presidencial, no usará la Casa Grande del Pueblo, eliminará el doble aguinaldo y reducirá el número de beneficiarios de la Renta Dignidad, entre otras medidas.



"El avión presidencial sí (lo vendería), porque cuesta casi 50 millones de dólares y con 14 o 15 millones compraría un buen avión si es necesario, siempre que los vuelos comerciales no sean suficientes", dijo en una rueda de prensa en la que adelantó algunos detalles de su programa de gobierno.



Respecto a la Casa Grande del Pueblo "lo que voy hacer es constituir una comisión (...) que evalúe esa Casa del Pueblo para qué sirve y ese informe técnico de expertos me va a decir si sirve para una, para otra cosa, pero yo no voy a trabajar ahí, yo voy a trabajar en el Palacio Quemado", adelantó Cárdenas.



Para el exvicepresidente del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 y 1997), la compra del avión presidencial y la construcción de la nueva sede del Ejecutivo constituye un gasto "suntuario", una posición contraria a la del presidente Evo Morales y la política de acabar con un "Estado inquilino".



Sobre el beneficio del doble aguinaldo, Cárdenas dijo que "no hay ningún argumento para mantenerlo, hay que cerrarlo", porque solo beneficiaría al 15% de los trabajadores.



También informó que, de ganar las próximas elecciones, mantendrá los bonos sociales que reciben sectores vulnerables de la población como los adultos mayores, aunque la Renta Dignidad, dijo, será "focalizada" para beneficiar a las personas que sí lo necesitan.



"Hay personas que no lo necesitan, entonces no hay que pagarles a ellos, pero sí a los que sí lo necesitan", indicó.



El candidato de UCS dijo, además, que mantendrá las empresas estatales que fueron nacionalizadas por el Gobierno de Morales y que generan utilidades para el país desde 2006.



"Pero las empresas que estén a pérdida no lo podemos subvencionar, hay que mejorarlas, hay que restructurar. ¿Quién lo puede hacer? Mejor el sector privado que el sector estatal, porque, además el sector estatal estos 13 años ha demostrado corrupción", agregó.



A contramano, el diputado oficialista David Ramos lamentó que Cárdenas no cuente con una propuesta económica y social acorde a la realidad del nuevo Estado Plurinacional y cuya economía se ubicó, en los últimos años, en los primeros lugares de los índices de crecimiento de la región.



Las propuestas electorales de Cárdenas " son simplemente improvisaciones artificiales, sensacionalistas que el pueblo no las va a asimilar (...), por tanto, no tienen ninguna relevancia".