Foto de Verónica Castro como edecán de Chabelo despierta nostalgia







11/04/2019 - 16:23:04

Quien.- Como cualquier otro artista, Verónica Castro tuvo que hacer sus pininos en el medio de la espectáculo, y uno de sus primeros trabajos fue a finales de los años 60 como edecán en el programa de Xavier López “Chabelo”.



La encargada de compartir una imagen de aquella época fue Carmen Salinas, quien a través de las redes sociales mostró la foto en la que aparecen los dos artistas con el título: “Cuando Verónica era edecán en el programa de Chabelo 1969”.





Cabe recordar que la misma Vero relató en entrevista para Ventaneando, que “Chabelo” fue uno de los más molestos cuando se enteró, años más tarde, que estaba esperando a su primer hijo.



“Se enojó mucho Chabelo cuando supo que estaba embarazada. Me dijo pen.... ¿Cómo que estás embarazada?!’ No me lo dijo con voz de niño, me lo dijo como Xavier, en el camerino”, contó.