Selena Gomez reaparecerá en televisión tras haber sido internada a finales de 2018







11/04/2019 - 16:21:20

Perú21.- Tres meses después de completar su tratamiento por una condición médica no revelada en un centro psiquiátrico, la cantante y actriz de 26 años, Selena Gomez , regresará al ojo público por una buena causa.





Selena Gomez está programada para presentarse en el WE Day California el 25 de abril, evento que será transmitido posteriormente por ABC, según informó People.



“Cada año, WE Day me deja sintiéndome inspirada y esperanzada. Los jóvenes tienen una increíble actitud positiva y apasionada para hacer un cambio real en el mundo”, expresó Selena Gomez en un comunicado, para luego agregar: “Juntos somos un movimiento imparable dedicado a un mejor mañana”.



La ex estrella de Disney, Selena Gomez ha participado en diversas ocasiones en este evento de caridad anual televisado que busca culminar el trabajo infantil, apoyar el desarrollo internacional y fomentar el activismo de los jóvenes.



Además de Selena Gomez, otras celebridades se presentarán en WE Day, entre ellos: Mahershala Ali, Chance the Rapper, Joe Jonas, Natalie Portman y Meghan Trainor.