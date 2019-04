La prueba de que Katie Holmes y Jamie Foxx no se separaron





11/04/2019 - 15:30:39

Quien.- Aunque no se tiene certeza de la fecha exacta en la que Katie Holmes y Jamie Foxx iniciaron su romance, se sabe que tienen una sólida relación desde aproximadamente hace 6 años. Aunque nunca se han conocido detalles de la relación, recientemente surgió el rumor de que la pareja había terminado, sin embargo, es se trata de información falsa. Aquí tenemos las fotos que prueban que están juntos y enamorados.



En imágenes de paparazzi se les puede ver tomados de la mano mientras paseaban por el centro metropolitano de Los Ángeles, no obstante, estaban acompañados de Corinne la hija de 25 del actor. De la manera más relajada, los tres disfrutaron de una caminata por el centro comercial; luego se les vio comiendo un helado de Bacio Di Late.

L a actriz de 40 años llevaba un look casual de gabardina beige, jeans ajustados y un par de zapatos estilo mules de animal print. En cambio, Jamie optó por un estilo más deportivo al llevar una camiseta blanca, un pantalón tipo chándal y sneakers blancos. Mientras que su joven acompañante optó por un conjunto totalmente negro.





Hace unas semanas circuló la versión de que el actor de 51 años dijo que estaba "soltero" en las fiestas a las que asistió después de la entrega de los Oscar. Aunque no hay pruebas, la prensa estadounidense reportó en ese momento que Jamie tuvo actitudes cariñosas con otras mujeres , situación que fue interpretada como la confirmación de su ruptura con Katie.



No obstante, otros medios aseguraron que él solo estaba bromeando con el tema, ya que se han caracterizado por pasar largas temporadas alejados.



Los últimos años, Katie se ha mantenido al margen de los reflectores debido a un supuesto acuerdo con Tom Cruise, el cual -se dice- prohíbe a la actriz rehacer su vida amorosa por un periodo determinado por el bien de su hija en común: Suri Cruise.