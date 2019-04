Ahora no estamos obligados a bautizarnos en la Iglesia Católica: 8 frases de Evo sobre fe y religión





11/04/2019 - 12:58:44

El Deber.- Dijo que la Casa Grande del Pueblo es también el templo de cualquier iglesia. El presidente Evo Morales promulgó hoy la Ley de Libertad Religiosa y lanzó ocho frases sobre la fe, la religión y la Iglesia Católica.



Criticó el comportamiento de algunos integrantes del clero, recordando que se opusieron a la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y también llegaron a señalar que "Satanás está en Palacio de Gobierno".



A continuación los criterios del jefe de Estado:





1. La invasión española llega con la religión Católica, la invasión nos trajo violencia, nos quiso dominar con la fuerza, con la arma, con la espada, pero también usando la Biblia.



2. En los tiempos de inquisición los sectores más marginados eran los movimientos indígenas y las mujeres. La historia cuenta cómo las hermanas no tenían que ser más inteligentes que los varones, no tenían que tener más derechos y se las castigaba como herejes.



3. Siento que todavía hay un pensamiento de aquellos tiempos (de inquisición), hermanos católicos nos informan que un obispo de la ciudad de Oruro, celebrando la misa, dijo que en Palacio está Satanás, no estoy resentido, perdonamos y preguntaba quién ese Satanás, es el Evo o son los ritos.



4. En tiempos de colonia cómo se gobernaba, era la casta. Algunas familias sus hijos eran obispo, otro militar y otro abogado, si no podían someternos con la fe, era con la ley y si no era así, con el arma.





5. Hay algunos sectores que no querían que se cambie la Constitución. En Sucre un obispo de la Iglesia Católica, tocando campanas para movilizar a la gente y que no se apruebe la Constitución.



6. Yo creo en la fuerza del pueblo, en la fe religiosa, yo creo en la unidad del pueblo bolivianos, todo con la unidad ganamos esas duras batallas para buscar igualdad.



7. Ahora no estamos obligados a casarnos en la Iglesia Católica, ni bautizarnos en la Iglesia Católica, ahora podemos casarnos y bautizarnos en cualquier iglesia, esa es la igualdad, esa es la libertad.



8. Estoy informado, si no son todos, muchos oran por la patria, oran por su departamento, oran por los más humildes, oran por su presidente, decirles con mucho respeto que muchas gracias, por darnos fuerza para servir al pueblo boliviano.