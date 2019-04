Morales promulga ley que reconoce a organizaciones religiosas y creencias espirituales en plena igualdad







11/04/2019 - 12:51:58

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales promulgó el jueves la Ley 1161 de Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y Creencias Espirituales, que reconoce la actividad de esas instituciones en plena igualdad de derechos.



Esa norma, que tiene 14 artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición final, tiene el objetivo de establecer un marco jurídico de derechos y deberes para el ejercicio de la libertad religiosa y creencias espirituales en Bolivia.



"Ahora por Constitución y con esta ley todas las iglesias tienen los mismos derechos, hay igualdad, no hay iglesia de primera y de segunda o clandestinas como antes, es un trabajo y lucha conjunta", dijo el jefe de Estado en un acto que se realizó en la Casa Grande del Pueblo.



Morales dijo que con esa norma los bolivianos ya no están "obligados" a contraer matrimonio religioso solo en la Iglesia Católica, sino lo pueden hacer desde sus diferentes creencias.



"Hermanas y hermanos como decía es un día histórico, nos hemos atrasado lo reconocemos, siempre nos recuerdan, pero decidimos hacer un cronograma, trabajamos y es el trabajo de ustedes y siempre será así en debate", manifestó el Jefe de Estado.



En el acto, Morales instó a los representantes de las religiones y creencias espirituales a la unidad para garantizar la construcción del Estado Plurinacional y plantear soluciones a los problemas sociales del país.



Por su parte, el canciller Diego Pary expresó que esa norma es fruto del trabajo de todos los sectores religiosos y explicó que garantiza "la libre profesión, difusión y enseñanza de la fe, además reconoce al servidor religioso como persona de aporte a la sociedad".



Explicó que esa norma establece "la no injerencia del Estado" y respeta la autonomía de las religiones, además de definir un marco jurídico de derechos y deberes de acuerdo con sus convivencias de culto.



"La Ley de Libertad Religiosa se encuentra establecida en el marco del reconocimiento plural y de la diversidad por parte del Estado", mencionó.