Exdirector: El censo penitenciario es un jueguito para tomar café, no va al problema estructural





11/04/2019 - 12:46:39

El Día.- El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, lamentó que el censo penitenciario que inicia este jueves en las cárceles del país no aborde los problemas de fondo, y solo esté orientado a recoger datos de la situación legal de los internos.



"Sobre los cobros, extorsiones y torturas de presos sentenciados a preventivos, eso no dice el censo, el censo es un jueguito para tomar cafecito y para decir que hay (internos) preventivos y sentenciados, no va a lo estructural", manifestó el experto.



El gobierno inició el censo carcelario desde este jueves hasta el sábado en 53 recintos penitenciarios del país para conocer la situación en que se encuentran los privados de libertad y realizar propuestas para mejorar sus condiciones de vida, según la versión oficial.



Sin embargo, la situación penitenciaria en el país en más de 12 años de gestión del actual gobierno, se agudizó y la corrupción que implica hasta a autoridades penitenciarias se agravó, con mayor ingreso de drogas, alcohol y abusos permanentes de los presos delgados contra la gran mayoría de internos preventivos.



"Cualquier actividad en cárcel que permita identificar a las personas privadas de libertad, debería ir a clasificar a los internos, a cumplir la Constitución, sentenciados deben ir a cárceles de Chonchocoro (en La Paz), (Palmasola en) Santa Cruz y El Abra en Cochabamba, eso habría que hacer, pero el censo no dice nada de aquello", apuntó Llanos.



Dijo que por supuesto saldrán buenos datos del censo porque vamos a saber que hay errores e injusticias, muchos detenidos preventivos, "pero eso ya lo sabemos desde hace años, pero lo que no se atreven a hacer es clasificar a los privados de libertad".



Los detenidos preventivos "van a seguir en el nivel de afectación, en ese corral entre lobos y corderos, y los lobos comiéndose a los corderos, eso quiere decir que los sentenciados que deben estar en cárceles como Chonchocoro están en San Pedro y viven de los pobres, esquilmándoles dinero, y la familia del privado de libertad tiene que enviar dinero a la cárcel para que no los torturen o no los maten en algunos casos", apuntó.



Indicó que este gobierno que se dice marxista quiere resolver los temas estructurales, pero "no están tomando aquello para el tema penitenciario, están haciendo una simpe imitación de los que ha sucedido en Panamá y en Perú, para que solo quede en documentos escritos, e intentar ser personas que están pensando en el mundo penitenciario", remarcó.