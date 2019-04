Maduro acepta que la Cruz Roja trabaje en la rehabilitación de servicios médicos en Venezuela







11/04/2019 - 12:24:48

VOA.- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo el jueves en un comunicado que ha llegado a un acuerdo con el gobierno venezolano en disputa de Nicolás Maduro para ampliar las operaciones de ayuda, apoyar a los hospitales y centros de salud en la provisión de atención médica vital.



La declaración llega tras concluir una visita de cinco días de ejecutivos de la agencia de ayuda independiente.



"Veintiocho hospitales y ocho centros de atención primaria de salud en Venezuela se beneficiarán de la capacitación, el agua, el saneamiento y los materiales médicos suministrados por el CICR", dijo el texto citando al presidente del CICR, Peter Maurer .



"Estoy satisfecho con la disposición de las autoridades a trabajar con nosotros para atender las necesidades humanitarias que hemos identificado de manera consensuada", dijo Maurer.



Maduro ratificó el jueves su colaboración con el CICR para admitir la ayuda.



El miércoles Maurer había adelantado a medios que la organización trabajará por la rehabilitación de los servicios básicos de los hospitales en Venezuela.



"Estamos listos para trabajar una manera de rehabilitar los servicios básicos de hospitales sea electricidad, agua o instrumentos médicos", dijo.



Aunque subrayó que no pueden restaurar el sistema completo, pues es responsabilidad del estado, dice que la idea es que el organismo refuerce las capacidades sin sustituir las del gobierno.



Además, señaló que el Comité Internacional de la Cruz Roja aumentó su presupuesto de 8 millones de dólares el año pasado a 24 millones, en 2019.



Maurer también hizo un breve resumen de las visitas que ha realizado en el país sudamericano, como a las cárceles y hospitales, y de la reunión con diferentes ministerios y representantes del gobierno de Nicolás Maduro, así como con el mandatario venezolano.



También, señaló que seguirán incrementando su labor en Venezuela, trabajando en la prevención y el entrenamiento para atender las principales necesidades de la población.​



El miércoles, además, el canciller venezolano, Jorge Arreaza anunció a través de Twitter, que Venezuela y el Comité Internacional de la Cruz Roja acordaron extender la cooperación humanitaria: "Ayer (martes 9 de abril), el presidente Nicolás Maduro y Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, acordaron la ampliación de la cooperación técnica y humanitaria hacia Venezuela".



Durante la rueda de prensa, el presidente de la Cruz Roja señaló que tuvo una muy "buena conversación" con los representantes de Venezuela.



El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió el martes con Maurer, quien reafirmó el apoyo y la asistencia internacional del organismo.



En su cuenta de Twitter, el dirigente venezolano señaló el encuentro como una "reunión productiva"



Maurer llegó a Venezuela el 5 de abril en una visita programada de cinco días con el propósito de reafirmar "el compromiso del CICR con la población venezolana tras la decisión de ampliar las actividades en el país", según señaló el organismo internacional.



La Cruz Roja se ha pronunciado sobre la preocupación que viven actualmente los venezolanos, especialmente por la falta de servicios básicos.



El presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Francesco Rocca, informó el viernes 29 de marzo, durante una rueda de prensa, que el organismo participará en el proceso de entrega de ayuda humanitaria, siempre y cuando no sea politizado.​ Maurer, por su parte, no señaló exactamente cuándo ocurriría.



Rocca indicó que la Cruz Roja no está dispuesta a aceptar ningún tipo de injerencia política ni del gobierno en disputa de Nicolás Maduro ni de la oposición.