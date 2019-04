Theresa May: Nadie está por encima de la ley





11/04/2019 - 12:18:08

Infobae.- La primera ministra británica, Theresa May, afirmó este jueves que la detención en Londres del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, demuestra que "nadie está por encima de la ley" en el Reino Unido.



"Estoy segura que esta cámara al completo da la bienvenida a la noticia de que esta mañana la policía metropolitana ha arrestado a Julian Assange", dijo May en los Comunes, entre gritos de aprobación por parte de los diputados.



La premier conservadora agradeció la "cooperación" del Gobierno de Ecuador, que retiró el asilo político al activista antes de que los agentes entraran en su sede diplomática en la capital británica, donde Assange ha estado refugiado durante siete años.



"Este es ahora un asunto legal que está siendo abordado por los tribunales", dijo la primera ministra, antes de que Assange comparezca esta tarde en la Corte de Magistrados de Wesminster, en Londres. "Quiero agradecer a la policía metropolitana por llevar a cabo sus obligaciones con gran profesionalidad, así como la cooperación del Gobierno ecuatoriano para resolver este asunto", agregó May.



El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, indicó por su parte que el activista australiano "no es un héroe, se ha ocultado de la verdad durante años y años, y es correcto que su futuro se decida en el sistema judicial británico".



El jefe de la diplomacia británica indicó que "lo que ocurrió hoy es el resultado de años de una cuidadosa diplomacia por parte del Foreign Office" y agregó: "Hemos estado conversado con Ecuador durante mucho tiempo para resolver esta situación. El Reino Unido es un país que cumple con la ley, siempre nos sometemos a la legalidad, así que debíamos seguir las normas internacionales en una situación como esta".