Ecuador retira asilo y la ciudadanía a Julian Assange







11/04/2019 - 11:55:31

La Hora.- El Gobierno de Ecuador revocó el asilo diplomático otorgado en 2012 a Julian Assange, arrestado este jueves en la embajada ecuatoriana en Londres, alegando que el fundador de WikiLeaks "violó reiteradamente" las normas que regían su protección.



El gobierno de Lenín Moreno decidió igualmente retirarle la nacionalidad ecuatoriana que le había concedido en diciembre de 2017, también bajo el argumento de "varias irregularidades" en el trámite de naturalización.



Assange fue sacado a rastras por la policía británica de la sede diplomática tras casi siete años de encierro. Imágenes de la televisión lo mostraron con una larga barba blanca y el cabello recogido en una cola.



A través de un video colgado en la red social Twitter, el presidente, Lenín Moreno, dijo: “La conducta irrespetuosa y agresiva del señor Assange, las declaraciones descorteces y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador, y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales, han llevado la situación a un punto en que el asilo es insostenible. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado en el año 2012”.



Pocos minutos después, la Cancillería emitió un comunicado oficial en el que explica que fue el Embajador del país en Londres quien notificó al propio Assange sobre la decisión. Además, aclara que el hacker deberá comparecer ante los tribunales británicos y que Ecuador no tiene conocimiento de ningún pedido de extradición que haya en su contra.



En su video de Twitter, Moreno agregó: “Por 6 años y 10 meses, el pueblo ecuatoriano ha garantizado los Derechos Humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas. Cuando asumí la Presidencia, heredé esta situación y dictamos un protocolo de convivencia, que es lo mínimo que alguien exige a un huésped que recibe en su casa. Ecuador cumplió, el señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático…”.



En rueda de prensa, el canciller José Valencia ratificó el retiro del asilo diplomático de Julian Assange, así como la suspensión de la ciudadanía ecuatoriana, ya que se le habría concedido de manera irregular. Valencia manifestó que el retiro de asilo político se realiza bajo la garantía de que se será extraditado a algún país donde no exista la pena de muerte, ni se enfrente a tortura o malos tratos.



El canciller recalcó que la decisión del Ecuador se produce por "la reiterada violación del señor Assange a las normas establecidas en las Conveciones interamericanas sobre asilo diplomático de La Habana (1928) y de Caracas (1954), así como por varios incumplimientos del protocolo especial de convivencia con la Embajada". Además, recordó las ocasiones en las que Assange intervino en asuntos internos de otros Estados.



Defensa de Assange



El abogado de Julian Assange en Ecuador, Carlos Poveda, afirmó que al momento no se ha entregado la comunicación de la culminación del asilo, ni la terminación de la ciudadanía ecuatoriana.



"No tuvimos el derecho a defendernos", ratificó Poveda, y aclaró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había advertido que previo a la terminación del asilo, debía realizarse una entrevista. "Si había elementos de investigación, en lo mínimo teníamos que haber sido notificados", dijo el abogado.



Poveda asegura que temen por la vida de su defendido si es extraditado a Estados Unidos. "Estamos preocupados inmensamente por las decisiones del Gobierno ecuatoriano", dijo Poveda, que forma parte del equipo internacional de abogados, que encabeza el español Baltasar Garzón.