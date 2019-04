Revelan causa de muerte del hombre al que golpeó Pablo Lyle y el caso se agrava







11/04/2019 - 09:39:50

Quien.- Este miércoles se dieron a conocer las primeras conclusiones que arrojó la autopsia practicada a Juan Ricardo Hernández, el hombre que murió tras ser golpeado por el actor mexicano Pablo Lyle en un incidente de tránsito en Miami.



Hernández, de 63 años, perdió la vida por “complicaciones de una herida contundente en la cabeza” (‘complications of blunt head injury’), según se lee en el reporte preliminar del Departamento Forense del Condado de Miami-Dade.





El director de operaciones de esta dependencia, Darren Caprara aclaró dos cosas importantes a Univisión : la primera es que esta “verificación de muerte” no es un certificado de defunción, ya que este documento siempre es emitido por el Departamento de Salud de Florida.



Lo segundo es que esta primera conclusión no es el ”reporte completo de la autopsia”, que tardará más tiempo en estar listo.



Mientras tanto, los cargos que enfrenta Lyle han cambiado conforme ha avanzado el caso: en primera instancia eran por agresión, lo que permitió que saliera libre bajo fianza luego de pagar 5 mil dólares.



Al morir Hernández, una jueza revocó dicha fianza y a Pablo se le dictó arresto domiciliario luego de pasar una noche en la cárcel y pagar otra fianza, esta vez por 50 mil dólares.



Será hasta el 1 de mayo cuando Lyle tenga una nueva audiencia. Entonces se sabrá qué cargos deberá enfrentar.



Según ha dado a conocer el periódico Miami Herald , el actor mexicano no la ha pasado bien. “Según fuentes cercanas a su esposa, la experta en vida saludable Ana Araujo, Lyle está muy afligido. Llora constantemente y podría estar a las puertas de una depresión”.





Este miércoles , Pablo Lyle tenía prevista una audiencia como parte del juicio, pero el actor no se presentó ante el juez como se esperaba y en su representación asistió su abogado.



Según se informó en el programa Despierta América, el abogado Bruce H. Lehr se reunió con el juez Alan Fine, quien lleva el caso desde el lunes, durante escasos dos minutos. Durante el encuentro, Lehr solicitó que se sellaran los documentos con información personal y financiera del actor con la finalidad de que esta información no se hiciera pública, pero la petición fue rechazada, pues en la primera audiencia se dieron a conocer los ingresos del actor ( 27 mil dólares al año).