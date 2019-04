El nuevo escándalo de Gerardo Ortiz, el cantante que le compuso un corrido a El Chapo







11/04/2019 - 09:34:45

Infobae.- Gerardo Ortiz, cantante de música regional mexicana, se encuentra envuelto en un nuevo escándalo, ahora relacionado con el pago de impuestos en Estados Unidos.



Hace unos días, el portal TMZ reveló que Ortiz fue demandado por la disquera Del Records que aseguró que no cumplió con el compromiso de publicar un sexto disco.



Según el documento, Ortiz trató de evadir impuestos exigiendo el pago en efectivo.



Como la compañía se negó a pagarle en efectivo, Ortiz se molestó y se negó a grabar el sexto disco. Por lo tanto, el intérprete tendrá que arreglarse con la empresa, pero aún no se sabe de qué manera.



Hace unas semanas, Ortiz había agradecido a DEL Records por acompañarlo en su carrera, pero anunció que a partir de ese momento trabajaría con un nuevo equipo.



Luego de darse a conocer el asunto de la demanda, Ortiz declaró a People en español que "No hay demanda".



Los escándalos de Gerardo Ortiz



El nombre de Gerardo Ortiz ha estado involucrado otras veces en asuntos delicados.



En el reciente juicio al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, en Nueva York, su nombre salió a relucir junto a los del ya fallecido Valentín Elizalde y Roberto Tapia.



Se dijo que esos cantantes ofrecieron presentaciones para el capo y por ello se planteó la posibilidad de que alguno estuviera presente en el juicio, sin embargo eso no ocurrió.





Ortiz ha compuesto algunos corridos relacionados con "El Chapo". Por ejemplo, se dijo que el tema musical "El Ivancillo" está dedicado a Iván Archivaldo Guzmán, hijo mayor del narcotraficante.



"La ley se llevó a mi padre, pero sé que ha de volver, por lo pronto seguiremos trabajando, el mercado no ha caído y la tiendita hay que atender", dice el narcocorrido.



También su canción "El General" está relacionada con "El Chapo" y el día que lo recapturaron, pues la letra dice:



"Ahora si llegaron a donde querían, les salió el intento, llegaron con tácticas a mi guarida, ya no pierdan tiempo, que le pongan precio,sáquenle la vuelta al problema chavalos que aquí se termina. "No señor Guzmán, no venimos a negociar. Usted debe cargos y lo tiene que pagar". Está bien muchachos que dios los bendiga dijo el general".



Violencia contra la mujer



En marzo de 2016 Ortiz fue acusado de fomentar la violencia contra la mujer por el video para su canción "Fuiste mía", en donde se veía a un hombre torturar y quemar a una joven por haberle sido infiel.





El escándalo no paró ahí, pues según información de la Fiscalía de Jalisco, la casa donde se grabó el video fue escenario de otros delitos relacionados al narcotráfico y por ello el cantante fue investigado.



Ortiz fue acusado de apología del delito y fue detenido en julio de 2016. Tuvo que pagar una fianza de USD 3,000 para recuperar su libertad.