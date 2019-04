Nada detiene a Facebook: ni el escándalo por la privacidad de datos provocó que los estadounidenses lo abandonaran







11/04/2019 - 09:21:47

Infobae.- Aunque se podría haber pensado lo contrario, los hábitos de consumo en Facebook no han cambiado en Estados Unidos pese a los recientes escándalos por violaciones de la privacidad de datos, las noticias falsas y censura.



Y es que el porcentaje de personas que utilizan la plataforma se ha mantenido relativamente igual comparada a 2018, de acuerdo con una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Pew entre el 8 de enero y el 7 de febrero de este año.



Nada detiene a Facebook y sigue siente la red social más popular entre los adultos estadounidenses, con el 69% que confirmó que lo utiliza. De hecho la cifra aumentó 1% desde el año pasado.



Sin embargo, hay que recordar que aunque entre los adultos sigue siendo la preferida, a los jóvenes ya no parece emocionarlos.



Más de 15 millones de estadounidenses jóvenes, de entre 12 y 34 años, han abandonado Facebook en los últimos dos años, según una investigación de la firma de investigación de mercado Edison Research.



La red social intenta compensar esas pérdidas con el aumento de usuarios mayores de 55 años. En 2017 y 2018, ese grupo creció un 49%, mientras que en 2019 ha crecido 53% con cuentas nuevas.



Aunque otra encuesta de 2018 reveló que algunas personas habían borrado la app de su celular, el nuevo reporte señaló que los usuarios de Facebook siguen tan activos como lo estaban el año pasado.





Los resultados fueron identificados luego de la controversia por lo que se considera la mayor filtración de datos de la red social, luego de que se difundiera que Cambridge Analytica habría empleado información de 50 millones de usuarios de la red, sin permiso, es decir violando las políticas de uso de la red social.



Con esos datos habría generado anuncios políticos dirigidos para favorecer la campaña presidencial de Trump así como para el Brexit del Reino Unido.



La situación tomó estado público luego de que The New York Times y The Guardian publicaran las revelaciones de Christopher Wylie, ex empleado de Cambridge Analytica, sobre el uso de datos de perfiles en la red social de Zuckerberg para generar anuncios personalizados con fines políticos.



Se ideó una maquinaria para manipular las decisiones de los votantes, según explicó este experto en informática. Wylie abandonó Analytica en 2014 y advirtió poco después a Facebook sobre esta maniobra.





Es por eso que Mark Zuckerberg dijo que para atender a las demandas por mayor privacidad y seguridad que proliferan por su manejo de los datos personales y la difusión de noticias falsas, en el futuro la red social será una plataforma "enfocada en la privacidad", con más "servicios privados y encriptados".



Admitió que actualmente Facebook "no tiene una reputación sólida" respecto a la protección de la privacidad, y que históricamente se han centrado en herramientas para compartir más abiertamente los contenidos.



"Creo que el futuro de la comunicación cambiará cada vez más a servicios privados y encriptados donde las personas pueden confiar en que lo que se dicen entre sí se mantiene seguro y sus mensajes y contenido no quedará para siempre. Este es el futuro, espero que ayudemos a lograrlo", afirmó.