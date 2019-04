Los sencillos pasos a seguir para mejorar la mala señal en tu teléfono o si falla la cobertura de internet







11/04/2019 - 09:19:43

Infobae.- Quizá ya hayas aplicado las siguientes recomendaciones para remediar cuando tu celular no tiene datos de internet o una mala señal, pero nunca sobra repasar consejos para sacar el mejor provecho de tu dispositivo móvil.



A nadie le gusta quedarse sin señal, por lo que hay algunos pasos que puedes realizar fácilmente para solucionarlo en unos cuantos segundos.



En Android o en iPhone, la primera opción es bloquear cualquier conexión del dispositivo, y la forma más rápida es dar clic sobre el ícono de Modo Avión en el panel de configuración rápida que se despliega al deslizar el dedo sobre la pantalla.



El secreto es dejarlo en ese modo durante al menos 30 segundos para que se desconecte definitivamente de señales Wi-Fi o de la compañía telefónica.





Otra opción que nunca falla es hacer lo que generalmente hacemos con las computadoras: reiniciarlas.



En Android basta con pulsar el botón de encendido para seleccionar la opción de reinicio. Si no despliega esa opción, hay que pulsar el botón de encendido hasta que la pantalla se ponga color negro y vuelva a prenderse.



En iPhone, hay que pulsar el botón de bloqueo de pantalla hasta que aparezca el botón de encendido, que hay que deslizar a la derecha. Cuando esté apagado, hay que pulsar el botón de bloqueo de pantalla hasta que aparezca el logo de Apple.



En iPhone de la serie X, los usuarios deben pulsar el botón del costado junto con el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo al mismo tiempo. Aparecerá el botón de encendido con el que se podrá apagar el dispositivo.



Pero si quieres una opción más sofisticada, podrías quitarle la tarjeta SIM de la parte trasera del celular. Revisa si no está dañada o si está conectada correctamente.





Para iPhone XS, XS Max, XR o Pixel 3, se utiliza una eSIM, por lo que no podrás hacer nada, más que apagar tu teléfono.



Para usuarios de iPhone también hay que prestar atención a las alertas que aparecen que compruebes si hay una actualización de la configuración del operador. Esas actualizaciones optimizan la conectividad de tu iPhone.



Para forzar a tu dispositivo que revise si la configuración está actualizada, puedes ir a configuración> General > Acerca de tu iPhone, donde aparecerá si hay una actualización lista.



Restablecer la configuración de red de su teléfono es otro consejo que Apple sugiere intentar, pero así se reestablecerán las contraseñas de Wi-Fi, las conexiones VPN y las configuraciones de APN personalizadas para aquellos en los operadores que requieren configuración adicional.