El Foro Militar Venezolano considera que la crisis política es provocada por mandos de las Fuerzas Armadas







11/04/2019 - 08:05:13

Infobae.- El Foro Militar Venezolano considera grave la situación política creada en el país, ante la aceptación de la intervención de fuerzas militares rusas en el desarrollo de políticas públicas nacionales, "que vienen siendo mal manejadas y con escasos criterios intelectuales por los órganos del Poder Ejecutivo Nacional, que denotan falta de inteligencia sensible y patriota".



El Director Ejecutivo del Foro Militar Venezolano es el General de División (GNB) Enrique Prieto Silva y, como directores principales, están el General de Brigada G/B Juan Antonio Herrera Betancourt, V/A Rafael Huizi Clavier, G/D (Av) Manuel Andara Clavier, G/D (Ej) Fernando Ochoa Antich, V/A Jesús Enrique Briceño García, G/B Humberto Seijas Pittaluga y G/B Eduardo Arturo Caldera Gómez.



Destacan que tanto el ministro de la Defensa, general en Jefe (Ej) Vladimir Padrino López, como el jefe del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), almirante (Arm) Remigio Ceballos Ichaso, "no pueden eludir su gran responsabilidad en el trágico acontecer sociopolítico, lamentablemente, guiados por el accionar de los escasos y minusválidos miembros del Poder Ejecutivo, quienes se han dejado llevar por personeros mediatizados que ejercen una política de "pacotilla" en la aberrante e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente".



"El Foro Militar Venezolano, consciente de su responsabilidad social como ente cuya misión se plantea la definición, comprensión y clarificación de verdades científicas, legales o doctrinarias, que afloren a la palestra pública y que atenten contra la eficiencia y la operatividad de las Armadas, o desvirtúen y dañen el empleo de los profesionales militares o sus concomitantes; a los fines de ayudar a resolver problemas de incomprensión o confusión doctrinaria o jurídica, siempre en el marco de la Constitución y las leyes".



El Foro Militar alerta a "todos los venezolanos dentro y fuera del país, y a los gobernantes de los países que vienen apoyando o no la acción de lucha de más del 85% de la población, secundado por la legítima Asamblea Nacional, que ha declarado al señor Nicolás Maduro, usurpador del cargo de presidente de la República, designando como corresponde, conforme al articulo 233 de la Constitución a su presidente el diputado Juan Guaidó Márquez, como presidente encargado, quien se ha propuesto, luego del cese de la usurpación, instalar un gobierno de transición y convocar elecciones libres".



Para la organización que integran gran cantidad de oficiales de diversos grados, lo que está instalado en el poder en Venezuela es "este régimen autonominado revolucionario y socialista del siglo XXI, y que solo ha traído miseria y corrupción incalculable", por lo que proponen reinstaurar el sistema democrático "con paz, trabajo y felicidad, donde los venezolanos y residentes cesen en la miseria y el país recupere la normalidad y cause económico que tuvo desde 1958".



Como triste y lamentable, considera el Foro Militar Venezolano, que "como en la casa de brujas y en los juegos de infantes, los mandos de las Fuerza Armada, a espaldas de sus integrantes subalternos, hayan creído en la "jerga" de que la oposición al régimen está solicitando la intervención militar del "imperio", con lo que demuestran incapacidad analítica y un sin sentido mediocre".



Destacan que mientras tanto "el gobierno ruso interviene, con o sin autorización de ningún Estado libre y autónomo, como es nuestro caso, en la política de los países con gobiernos débiles y tendencias dictatoriales, para lograr con su estrategia geopolítica, hace tiempo derrotada, sacar ventaja que le permita, como los hace ahora en nuestro país, poner su planta insolente de invasor en la Patria Grande de Bolívar, pretendiendo demostrar que aún pueden ser los baluartes en su lucha por el poder mundial, que perdieron al derrumbarse el Muro de Berlín al término de la Guerra Fría".



Declaran el grupo de oficiales del FMV que están conscientes del mal manejo político y militar del general Vladimir Padrino López y del Almirante J. Remigio Ceballos, en su condición apolítica, por ser militares en servicio activo. "Les aclaramos a tiempo, que este actuar melindroso, los coloca como vendedores y traidores de la patria. Tendrán que rendir cuentas, si por esta decisión estúpida, los mandos militares rusos obligan a otros países y a los aventureros que siempre los han acompañado, a incursionar militarmente en nuestro territorio soberano, provocando una guerra que será suicida para los militares venezolanos".



"No podemos imaginar cómo dos oficiales venezolanos, con cuatro soles en los hombros, sean capaces de provocar la muerte de subalternos militares para defender a un presidente, que mantiene a su pueblo en la miseria, sin comida, sin luz, sin medicinas y sin agua", concluyeron.