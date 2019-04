Legisladores de EE.UU. y embajador de Guaidó discuten medidas de protección para venezolanos







11/04/2019 - 08:01:51

VOA.- La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, y un grupo bipartidista de congresistas recibieron este miércoles a una comisión venezolana, liderada por el embajador en Estados Unidos del gobierno encargado de Venezuela, Carlos Vecchio, para conversar sobre las acciones conjuntas para avanzar en la protección de los venezolanos, tanto los residenciados en EE.UU. como los que todavía están en el país.



Entre los temas del encuentro estuvo la petición de que sean declarados los grupos de civiles armados denominados “colectivos” como organizaciones terroristas por EE.UU. y se actúe en consecuencia.



“El régimen criminal no tiene apoyo del pueblo venezolano y al dictador solo le queda la violencia para tratar de generar miedo e impedir el cese de la usurpación. Para ello usa grupos paramilitares armados llamados “colectivos”, a quienes convoca públicamente a actuar contra los venezolanos de bien. Maduro utiliza sus grupos paramilitares, una estructura criminal, para asesinar y amedrentar”, afirmó Vecchio.



El embajador además pidió a la presidenta de la Cámara de Representantes su apoyo para avanzar en los mecanismos necesarios que permitan la protección de los venezolanos en EE.UU., especialmente para que se acepte el pasaporte vencido de los ciudadanos venezolanos y se apruebe el Estatus de Protección Temporal, o TPS por sus siglas en inglés, para los migrantes venezolanos.



“Hoy Venezuela y sus ciudadanos enfrentamos una situación extraordinaria que ha generado la migración forzosa de casi 4 millones de compatriotas. Un número importante de nuestros hermanos han migrado a Estados Unidos y lamentablemente no han podido renovar sus pasaportes y otros documentos porque el régimen les quitó ese derecho, los estafó e incluso les robó su dinero; otros venezolanos enfrentan problemas migratorios porque hoy para ellos no es posible regresar a Venezuela, por eso hemos insistido en la necesidad de aprobar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y avanzar conjuntamente en todos los mecanismos posibles para que nuestros ciudadanos puedan permanecer legalmente en Estados Unidos”.



El Estatus de Protección Temporal permite a los migrantes de determinados países que pasan por desastres o guerras residir y trabajar en EE.UU. El estatus es revisado cada cierto tiempo y es revocado cuando el gobierno considera que es seguro para esas personas regresar.



En la reunión estuvieron presentes los congresistas Albio Sires, Debbie Wasserman Schultz y Debbie Mucarsel Powell, todos muy activos con el tema venezolano en el Congreso. Por el lado venezolano, además asistieron el coordinador de la OEA para la situación de migrantes venezolanos, David Smolansky, y el coordinador internacional de ayuda humanitaria de Venezuela, Lester Toledo.



Sires publicó sobre la reunión en su cuenta de Twitter y aseguró que había discutido cómo “incrementar la presión en Maduro y su régimen mientras hacemos todo lo que podemos para defender y apoyar al pueblo venezolano”.



“¡Fue un orgullo reunirme con tantos líderes unidos por la restauración de la democracia en Venezuela!”, agregó por su parte la congresista Mucarsel-Powell.