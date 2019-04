Lenín Moreno: Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange







11/04/2019 - 08:00:19

Infobae.- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, afirmó que su país "decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange". El mandatario se pronunció tras concretarse la detención del fundador de WikiLeaks, quien estuvo casi siete años refugiado en la embajada del país sudamericano en Londres.



"Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobretodo, la transgresión de los convenios internacionales, han llevado la situación a un punto en el que el asilo de Assange es insostenible e inviable", comenzó su discurso Moreno.



"Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en 2012. Por seis años y 10 meses, el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en las instalaciones de nuestra embajada en Londres. Cuando asumí la presidencia del Ecuador, heredé esta situación y dictamos un protocolo de convivencia, que es lo mínimo que alguien le exige a un huésped que recibe en su casa", continuó.



Y agregó: "Ecuador cumplió con sus obligaciones en el marco del derecho internacional. El señor Assange violó, reiteradamente, disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático de La Habana y Caracas".



"A pesar de que se lo solicitó en varias ocasiones, que respete y cumpla dichas normas, violó particularmente la norma de no intervenir en asuntos internos de otros estados. (…) La paciencia del Ecuador ha llegado a su límite", subrayó.



Solicité a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte



Luego contó el compromiso que asumió junto a Gran Bretaña. "En la línea de nuestro compromiso respetuoso de los derechos humanos y el derecho internacional, solicité a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. El gobierno británico lo ha confirmado por escrito, en cumplimiento de sus propias normas".



"Mi gobierno no tiene nada que temer. No actúa bajo amenazas", concluyó.



El comunicado de la Cancillería ecuatoriana



La Cancillería del Ecuador informa que el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, dispuso el día de hoy la terminación del asilo diplomático concedido en 2012 al señor Julian Assange.



El otorgamiento y terminación del asilo diplomático es potestad soberana de un Estado. La decisión de Ecuador se ha producido luego de contar con las garantías otorgadas por Gran Bretaña de que no existen riesgos para la vida e integridad del señor Assange y por su reiterada violación de las normas establecidas en las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático de La Habana (1928) y Caracas (1954), así como por los incumplimientos del Protocolo Especial de Convivencia de la Embajada.



El Embajador del Ecuador en Londres ha notificado formalmente al señor Assange la decisión de dar por terminado el asilo diplomático. El señor Assange ha abandonado la Embajada escoltado por la Policía diplomática inglesa.



El señor Assange deberá comparecer ante los tribunales británicos y no tiene al presente ningún pedido de extradición del que tenga conocimiento el Estado ecuatoriano. Gran Bretaña ha ofrecido garantías, a pedido del Ecuador, de que si se llegara a presentar una solicitud de extradición, éste no sería entregado a un país donde le pueda ser impuesta y ejecutada la pena de muerte o esté sujeto a torturas o malos tratos.