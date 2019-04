Snowden, sobre el arresto de Assange: Este es un momento oscuro para la libertad de prensa







11/04/2019 - 07:58:33

RT.- El exempleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden se ha pronunciado este jueves respecto al arresto del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, luego de la decisión del Gobierno de Ecuador de retirarle el asilo.



Snowden ha criticado la posición de Quito tras haber "invitado" a miembros de la Policía secreta británica a "arrastrar" a Assange fuera de las instalaciones de la Embajada de Ecuador en Londres. Las imágenes "acabarán en los libros de la historia", ha afirmado a través de Twitter.



"Los críticos de Assange puede estar alegres, pero este es un momento oscuro para la libertad de prensa", asevera el exempleado de la CIA.



Images of Ecuador"s ambassador inviting the UK"s secret police into the embassy to drag a publisher of--like it or not--award-winning journalism out of the building are going to end up in the history books. Assange"s critics may cheer, but this is a dark moment for press freedom. https://t.co/ys1AIdh2FP— Edward Snowden (@Snowden) April 11, 2019



Anteriormente, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, arremetió en la red social contra el actual presidente de la república, Lenín Moreno, por la decisión. En un explícito tuit, Correa se refirió a Moreno como "el traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana". "Moreno es un corrupto, pero lo que ha hecho es un crimen que la humanidad jamás olvidará", concluyó.



El pasado martes, Moreno acusó a Assange de haber violado "demasiadas veces" el acuerdo de convivencia para garantizar su permanencia en dicha legación diplomática. Este miércoles fue enviado un reporte sobre el cumplimiento de ese protocolo, que se aplicó a Assange el año pasado luego que se restringiera su acceso a Internet.