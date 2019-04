Villegas amenaza no citar a los jugadores de Bolívar y Oriente





11/04/2019 - 07:52:22

Página Siete.- Eduardo Villegas está furioso. La inasistencia de los jugadores de Bolívar y Oriente Petrolero al microciclo de la Sub-23 dejó malhumorado al cochabambino que inclusive amenazó con no tomar en cuenta más a jugadores de los dos equipos para las futuras convocatorias que tendrá el seleccionado.



“Si no los dejan ir, lo voy a lamentar por los jugadores, pero no volveré a citarlos. Si los entrenadores siguen en estos clubes (César Vigevani y Mauricio Soria) está claro que no nos darán a los jugadores. He pensado en la posibilidad de no convocarlos más y lo voy a plantear a la federación, lo lamentaré mucho por los jugadores que quieren estar en el seleccionado, pero les prohíben venir”, aseguró el DT Villegas.



El enfado del seleccionador nacional en contra de los técnicos César Vigevani y Mauricio Soria va más allá, inclusive denunció que el informe médico que envió Bolívar sobre los jugadores Joel Fernández y Juan José Orellana es falso.



“Quieren justificar con falsos informes médicos que son hasta graciosos. A los jugadores los llamaron a la una de la mañana para decirles que no viajen, cuando ellos tenían toda la intención de hacerlo. Que este técnico (Vigevani) lo diga de frente, que no sea falso. Si Bolívar perdió y su entrenador está nervioso, me parece algo inconcebible”, puntualizó Villegas en declaraciones que realizó al programa radial la Red Deportiva de ATB.



Contó que Luis Pavia, de Nacional Potosí, trabajó los tres días con el seleccionado Sub-23 y el jugador también estará presente en el encuentro de mañana en la Villa Imperial.



“No me gusta que un extranjero venga a poner piedras en el camino, es un individuo que debilita al fútbol boliviano, no a Villegas. A él lo único que le interesa es salir campeón con Bolívar y seguro le dijeron que lo echarán si no consigue el título , así es la política de ese club (Bolívar)”, agregó.



Sobre Mauricio Soria, sostuvo que no entiende el “rencor y odio” que tiene. Señaló que para este ciclo de trabajo no existía ningún tipo de justificativo para la ausencia de los jugadores de Oriente Petrolero.



“Por eso en su momento yo pregunté quién mandaba en Oriente Petrolero”, citó.



Finalmente el entrenador de la Verde recordó que todos los microciclos de trabajo que están programados para este semestre cuentan con el visto bueno de los dirigentes de los 14 equipos que conforman la División Profesional.



Los jugadores Sub-23 iniciaron ayer la desconcentración y hoy vuelven a sus equipos.