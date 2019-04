Leyes asegura que tiene apoyo para las próximas elecciones







11/04/2019 - 07:37:39

Opinión.- Exponiendo las manillas en sus manos, el alcalde titular de Cochabamba, José María Leyes, dijo que el Movimiento Al Socialismo (MAS) busca encarcelar a quienes piensan de manera diferente, y aseguró que tiene apoyo del pueblo para las próximas elecciones.



Ayer, le negaron la cesación de detención preventiva por el caso Mochilas II, por lo que retornó a la cárcel de San Antonio. La autoridad también tiene detención por el caso Mochilas I. Ambos temas lo vinculan con supuestas irregularidades en la adquisición de material escolar en las gestiones 2017 y 2018.



En la audiencia, sus abogados presentaron un certificado de buena conducta emitido por Régimen Penitenciario, una boleta de pago de noviembre de 2018 y el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), para demostrar que no pesa sobre Leyes ninguna sentencia. Pero, fueron insuficientes para quedar en libertad.



Al salir de la sala, Leyes hizo declaraciones ante los medios de comunicación, casi después de un año.



“Estas manillas que me ponen, muestran el temor que el MAS me tiene. Me encarcelan porque me temen, porque saben que les hemos ganado en las elecciones, porque saben que el pueblo me apoya, porque saben que les vamos a ganar en las próximas elecciones nacionales”.



Se declaró “preso político” y acotó que al MAS le quedan pocos meses de Gobierno.



“No han podido probar ni una sola de sus acusaciones, absolutamente nada. Lo único que han hecho es darle un golpe a la Alcaldía municipal (…). Bolivia tiene que dejar de temer al MAS porque es un otro bravucón, como tantos bravucones hemos tenido en la historia de la Patria”.



CONFERENCIA



En días pasados, Leyes denuncia a través de su cuenta de Facebook que le fue negada una autorización para dar entrevistas a los medios de comunicación. Ayer, el Alcalde titular enfatizó que hoy dará una conferencia de prensa extensa, “porque hay mucho que decir”.



Sin embargo, no respondió si tuvo autorización o rechazo para tener contacto con la prensa.



La directora de Régimen Penitenciario, Tatiana Aguilar, informó, según RKC, que Leyes debe cumplir el artículo 40 del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, que hace referencia a la solicitud escrita para tener una entrevista individual con un representante de un medio de comunicación.



Aclaró que la norma no indica que pueda hacerse una conferencia de prensa, “que sería una mala interpretación” respecto al derecho a la información.



Dijo que tiene derecho a la libre expresión, pero insistió en que se debe hacer cumplir las leyes vigentes.