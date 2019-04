Chile persigue diálogo político; en el país sugieren incluir el mar







11/04/2019 - 07:33:32

Correo del Sur.- El Gobierno consideró ayer "saludable" la resolución aprobada por la Cámara de Diputados de Chile, que pidió a su presidente Sebastián Piñera restablecer las relaciones diplomáticas con Bolivia. Sin embargo, en el país hay pedidos de que se cumpla la invocación a dialogar sobre el tema marítimo como planteó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Saludamos la posición de los legisladores de #Chile para establecer diálogo con #Bolivia. Esta determinación no sólo es saludable para ambas naciones y la región (sic)", tuiteó el ministro de Justicia, Héctor Arce.



El martes la Cámara Baja chilena aprobó la solicitud, con 65 votos a favor, 24 en contra y 31 abstenciones. El documento fue impulsado por los diputados Gonzalo Winter, Diego Ibáñez (Movimiento Autonomista), Pamela Jiles, Tomás Hirsch, Florcita Alarcón (Partido Humanista), Gabriel Ascencio (DC), Jaime Naranjo (PS), Carolina Marzán, Tucapel Jiménez (PPD), Carmen Hertz (PC) y (PPD).



La iniciativa pretende que el Ejecutivo vuelva a dialogar con Bolivia luego que el pasado 1 de octubre la CIJ rechazó la obligación chilena de negociar una salida soberana al mar.



La resolución de los diputados chilenos señala que "en la relación con Bolivia existen problemas políticos y no sólo problemas jurídicos y que, por tanto, los primeros siguen sin resolverse en la medida que no restablecemos con ellos el diálogo político internacional".



El canciller Diego Pary aseguró que Bolivia siempre estará abierta a reiniciar un diálogo con Chile en la línea del fallo de la CIJ que insta a ambos países a continuar con el diálogo en un "espíritu de buena vecindad, para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia".



El jefe de la diplomacia boliviana remarcó que el país siempre estará dispuesto a tratar todos los temas que son de interés de ambos países.



"¿Puede ser positiva la reanudación de relaciones diplomáticas? Sí, siempre y cuando tenga un sentido y un objetivo (...). Creo que con Chile tenemos que establecer un relacionamiento sobre muchos temas bilaterales importantísimos, además de la cuestión marítima, eso hace necesarias las relaciones diplomáticas con Chile", declaró el vocero marítimo y actual candidato presidencial, Carlos Mesa.



"En algún momento se tiene que restablecer las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile (...), pero primeramente tiene que haber un diálogo sincero, honesto, franco", mencionó, a su turno, el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Vïctor Borda, quien ponderó la actitud de sus colegas chilenos.



De acuerdo con el ex diputado chileno Jorge Tarud, la resolución no tiene ningún efecto directo hacia el presidente Sebastián Piñera porque, según la Constitución de ese país, el Primer Mandatario es el encargado de dirigir la política exterior. "No tiene ninguna trascendencia. El gobierno (de Chile) no tiene ninguna obligación de seguir lo que dice este proyecto de acuerdo", indicó Tarud.



En tanto la oposición boliviana aprovechó la ocasión para arremeter contra el oficialismo. La diputada Jimena Costa afirmó que el gobierno del MAS y el presidente Evo Morales están "inhabilitados" para retomar las relaciones diplomáticas con Chile, porque les atribuye el "fracaso" de la demanda marítima en la CIJ.



En la jornada de ayer, varios legisladores de oposición y oficialismo abogaron porque se retome el diálogo, pero expresaron su desconfianza por el gesto chileno.