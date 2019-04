Fuerte presión contra el magistrado Ceballos







11/04/2019 - 07:31:58

El Día.- La defensora del pueblo, Nadia Cruz, pidió la renuncia del magistrado Orlando Ceballos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a raíz de las denuncias de violencia que pesan en su contra. A ella se sumaron todas las mujeres de Unidad Demócrata que ostentan un curul en el Senado.



Pedidos. Las senadoras de Unidad Demócrata (UD) anunciaron este miércoles que se enviará una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, para que se destituya al magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, y se le inicie un juicio de responsabilidades, pues no cumple la norma vigente ya que los funcionarios no deben tener antecedentes de violencia. "Exigimos que Ceballos sea destituido de su cargo y nosotras vamos a solicitar al presidente de la Asamblea que se le inicie un juicio de responsabilidades si es que este señor se niega a cumplir la norma", aseguró la senadora Jeanine Añez, a nombre de las legisladoras de ese partido.



La Defensora del Pueblo, explicó que, en el caso de Ceballos, no corresponde la conciliación, puesto que la misma solo se permite cuando no hay reincidencia. Recordó que la esposa del magistrado, en su denuncia, había aseverado que sufría violencia de forma reiterada desde el inicio de su matrimonio.



Privilegios El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó que "no hay funcionarios inmunes", en referencia a Ceballos, denunciado por violencia intrafamiliar, y advirtió que ese caso puede derivar en un juicio de responsabilidades.



El martes pasado, el presidente del Tribunal Plurinacional, Petronilo Flores, dijo que ni él ni la Sala Plena de ese órgano tienen atribuciones para exigir la renuncia del magistrado acusado.