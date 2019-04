Arce calcula canasta familiar en Bs 100 y desata críticas







11/04/2019 - 06:53:31

Página Siete.- En las últimas horas se viralizó un video en el que el ministro de Economía, Luis Arce, afirma que es posible comprar productos de la canasta familiar con menos de 100 bolivianos. El cálculo que hizo la autoridad desató una ola de críticas en las redes sociales.



En la entrevista realizada el 1 de abril en el programa Que no me pierda de la Red Uno, se observa al ministro Arce escoger productos como aceite, arroz, pollo y huevo por un valor de 52,60 bolivianos.



Finalizada la demostración de lo que, a criterio del Ministro de Economía, es necesario en la canasta familiar, el periodista pregunta: “¿Sólo compraría esto?”, en referencia a los cuatro productos elegidos, y la autoridad responde: “Sí, no se requiere más para la canasta familiar”.



Luego el periodista insiste en que también debería tomar en cuenta otros productos como el papel higiénico y algún detergente. Además hace énfasis en el pan, que es un alimento de consumo diario en las familias bolivianas, y la leche que debe ser indispensable en la alimentación de los niños y adultos mayores.



Arce indica que esa elección depende de las familias y que en su caso no consume leche, cuando el mismo Gobierno desde hace muchos años encara una política de incentivo al consumo de la leche y sus derivados.



“¿Usted cree que con 100 bolivianos o con menos de 100 bolivianos se puede comprar lo básico para la canasta?”, vuelve a preguntar el periodista y la autoridad mantiene su postura e indica “Así es”.



Respecto al tiempo de duración que puede tener la canasta básica que armó, Arce señala que es variable de acuerdo con el número de integrantes de la familia y las necesidades que tengan.



El periodista insiste al Ministro sobre el cálculo e indica que los ciudadanos de a pie tienen la sensación de que esos 100 bolivianos no les alcanza para comprar lo que realmente necesitan en la canasta familiar.



Arce responde que eso es algo psicológico. “Por más que yo te triplicara el sueldo, tú igual vas a sentir que necesitas más dinero, eso es absolutamente humano y normal”, afirmó la autoridad gubernamental.



La estimación que hizo el ministro Arce sobre la canasta familiar generó una ola críticas y memes de opositores y usuarios en redes sociales.



“Ministro Arce Catacora afirma que con 100 bolivianos se puede comprar la canasta familiar. No compra leche ni papel higiénico… Ministro se burla de la necesidad de los bolivianos”, dijo el senador Arturo Murillo.



“Les presento al Ministro de Economía un ridículo que creo no conoce ni dónde está el mercado. No puede decir tanta burrera junta, cómo le falta calle a este Gobierno”, señaló el diputado Wilson Santamaría.



“Otra prueba de que los masistas perdieron el cable a tierra es la declaración del ministro de Economía, Luis Arce, que dice que se puede comprar los productos de la canasta familiar con 100 bolivianos. Tal vez quiso decir DOS productos de la que la canasta familiar con 100 bolivianos”, escribió la diputada Jimena Costa en su cuenta de Twitter.



“Cuando el Ministro (Arce) dice que 100 bolivianos basta para la Canasta familiar, seguro se refirió a la Canasta y el contenido cuanto costará?”, dijo el diputado Amilcar Barral en su cuenta de Facebook.



“Sigue aritmética revolucionaria de 3x9=180. Canasta familiar para 1 semana. Kilo carne 30 + arroz kilo 9 + 1 bolsa fideo 5 + tomate libra 3 + libra de cebollas 2 + 4 huevos 2+ lechuga 3 + kilo pollo 15 + fruta 10 + leche 7 + transporte 3 personas 30 + agua 20 + electricidad 15 = 155 Bs” precisó el economista Gonzalo Chávez.



A estas opiniones se suman las innumerables críticas que surgieron por parte de usuarios en redes sociales que señalan que como parte de la canasta familiar se debe tomar en cuenta el pago de alquiler, luz, agua, transporte, los artículos de limpieza, impuestos y en algunos casos los gastos escolares.



La Fundación Jubileo afirma, basada en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, (INE) de 2017, que el valor de la canasta básica de alimentos para superar la línea de pobreza extrema urbana es de 405 bolivianos por persona y en que en el área rural cada habitante requiere 309 bolivianos.



El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) indica que de acuerdo con un cálculo realizado en 2017, sólo para la alimentación de una familia compuesta por cinco miembros se requiere de 2.441 bolivianos, que por persona sería un poco más 488 bolivianos.



Y que si a esto se suman otros gastos por educación, salud, transporte y servicios básicos, como luz, agua, gas, comunicaciones y vestimenta, entre otros, el gasto asciende incluso a 1.100 bolivianos por persona.



El investigador Bruno Rojas, del CEDLA, indica que los costos de la canasta familiar pueden variar de una región a otra.



Señala que el cálculo de que la canasta básica puede tener un costo menor a los 100 bolivianos no corresponde a la realidad.



¿Qué es la canasta básica?



La canasta básica es un conjunto de productos de primera necesidad y servicios que necesita una familia promedio para subsistir durante un determinado espacio de tiempo. Generalmente se hace el cálculo mensual de alimentos, productos de higiene, vestuario, salud y transporte, entre otros.



La canasta básica es una referencia para fijar el sueldo mínimo, y una herramienta para monitorear los precios de los principales productos.



Actualmente, en el país el salario mínimo nacional está fijado en 2.060 bolivianos. La Central Obrera Boliviana (COB) pide un incremento del 10%.



Punto de vista

Bruno Rojas Investigador del CEDLA



La realidad del país es otra



Es un ejemplo muy sacado de la casualidad, no creo que responda a un estudio, a lo que en este momento estamos viviendo en el país, que tiene que ver con empleos precarios, que afectan a las mujeres, a los jóvenes y a los mas pobres.



Una comerciante minorista gana entre 40 a 50 bolivianos al día, esa es la realidad que deberíamos mostrar, que lo que se gana en Bolivia debería alcanzar para poder cubrir las necesidades básicas.



Hay que tomar en cuenta además que la gente ahora no trabaja solamente en un lugar. La pluriactividad, un fenómeno de los últimos diez años, en la que las familias no solo trabaja el hombre, trabaja la esposa, y a veces los hijos de esa manera se complementa y se logra un ingreso mayor. Gracias a eso, pueden cubrir las necesidades, pueden ahorrar algo, pueden pagar un crédito para vivienda, un minibús, hoy muy pocos trabajan en un sólo lugar.