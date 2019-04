Cochabamba: Existe un vehículo por cada tres habitantes en la ciudad







En la ciudad de Cochabamba, hay en la actualidad un vehículo cada tres habitantes, cuando, hace siete años, la relación era de cinco a uno.



En 2012, en la ciudad había 149.376 vehículos, según un estudio de Movilidad Urbana de aquel entonces, cuando había más de 632 mil habitantes.



El director de Ingresos Tributarios de la Alcaldía, Andrés Cuevas, informó que el parque automotor actual suma 242.117 registrados, lo que representa un 38 por ciento más. Ahora, se estima una población superior a los 691 mil habitantes en Cercado.



Las calles más congestionadas son las del centro, entre otras, dependiendo los días. Y pese a que existe una normativa de restricción vehicular, de acuerdo con la terminación numeral de las placas, parece no ser suficiente para dar fluidez al tráfico.



El universo de 242.117 motorizados incluye 3.172 (1.3 por ciento ) vehículos oficiales, 232.601 (96 por ciento ) particulares y 6.344 (2.6 por ciento ) corresponden al sector público.



El total de vehículos registrados no considera a los vehículos en tránsito, que llegan de municipios vecinos como Tiquipaya, Colcapirhua, Quillacollo o Sacaba, ni tampoco a los que tienen radicatoria en otros municipios.



Cuevas manifestó que, en parte, el aumento del parque automotor se debe al ingreso de vehículos que también van renovando el parque automotor de la ciudad.



“Al mismo tiempo, hay un incremento por el tema de las facilidades que antes no las tenía el contribuyente o el ciudadano común”.



CLASES DE AUTOS



De acuerdo con los datos de la Alcaldía, actualizados a febrero de este 2019, las clases de motorizados registrados en el municipio son ambulancias, en un total de 74 (51 oficiales y 23 particulares); los automóviles son 51.262 (20 oficiales, 49.651 particulares y 1.591 públicos); hay 730 buses (27 oficiales, 297 particulares y 406 públicos); los camiones son 10.181 (537 oficiales, 8.720 particulares y 925 públicos); las camionetas son 23.202 (610 oficiales, 22.397 particulares y 195 públicos); las furgonetas son 1.233 (31 oficiales, 1.172 particulares y 30 de servicio público); existen 7.005 jeeps (218 oficiales y 6.787 particulares); y en maquinaria pesada, hay ocho particulares.



Además, hay 1.361 micros (561 particulares y 798 públicos); se registraron 4.155 minibuses (30 oficiales, 3.501 particulares y 624 públicos); 81.1139 son motocicletas (1.271 oficiales. 79.867 particulares y una pública); los cuadratracks son 243 (uno oficial y 242 particulares); son 15 torpedo (14 particulares y uno público); los tractocamiones suman 761 (siete oficiales, 499 particulares y 255 públicos), los trimóvil son 12 (dos oficiales y 10 particulares); y hay 60.735 vagonetas (365 oficiales, 58.852 particulares y 1.518 públicas).



La autoridad explicó que también existe un registro de vehículos que se dan de baja.



“Tenemos establecidas las posibilidades para poder dar de baja con certificaciones de otras instancias o de otras entidades como la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) o las instituciones encargadas de emitir el SOAT (Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito). Cuando alguna de estas dos instancias certifica de que un vehículo no tiene registro de carga combustible o el SOAT durante muchos años, se puede darlo de baja en el sistema y sacarlo de circulación”.



Además, también se dan bajas por obsolescencia, debido a la antigüedad del motorizado, para lo cual se realizan inspecciones para corroborar el estado del vehículo.



RESTRICCIÓN



Una forma de evitar el caos vehicular en Cochabamba es la implementación de la restricción que se aplica de lunes a viernes para el ingreso al centro.



Ayer, al Jefe de Monitoreo de Vías de la Alcaldía, Daniel Cors, se refirió a la socialización de las normativas que rigen, desde 2012, en torno a la restricción vehicular y zonas de estacionamiento tarifado, trabajo a cargo del personal de Movilidad Urbana y la Secretaría Ejecutiva municipal.



Cors recordó que, además de las prohibiciones de circulación, para dar orden en las vías, existen zonas de parqueo tarifado y otras donde el estacionamiento está prohibido.



Existen propuestas de asambleístas departamentales para implementar la restricción vehicular universal en los siete municipios del Eje Metropolitano (Cochabamba, Sacaba, Colcapirhua, Tiquipaya, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe).