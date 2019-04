Activistas independientes: Continúa la defensa del 21F







11/04/2019 - 06:48:17

El Diario.- Los activistas que defienden el resultado del referéndum vinculante del 21 de febrero de 2016 que rechazó una nueva postulación del binomio gobernante (Morales-García) continúan en la tarea de recolectar firmas hasta lograr el medio millón.



El pasado 11 de febrero, un grupo “independiente”, que no pactó con ningún partido político para participar de las elecciones generales de octubre próximo, se reunió en Sucre con el ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, y luego anunció que se decidió recolectar medio millón de firmas para solicitar a los gobiernos de Colombia y Brasil, países garantes del acuerdo que permitió la redacción final de la nueva Constitución Política del Estado en 2008, que pidan una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la interpretación del artículo 23 del Pacto de San José, utilizado por el oficialismo para plantear un recurso abstracto que fue aceptado por el Tribunal Constitucional boliviano y dejó sin efecto la traba legal que le impedía a Evo Morales seguir aspirando a la reelección.



Esta fracción de ciudadanos que defiende su voto tiene la esperanza de que la opinión consultiva genere una medida cautelar antes de octubre y, de esta manera, se pueda evitar que Morales y García vuelvan a candidatear.



En tanto, el presidente de la Corte IDH, el mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor, anunció su arribo al país para el próximo viernes con el objetivo de asistir al Congreso Boliviano de Derecho Constitucional y recibir el título Doctor Honoris Causa de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).



Según informó la agencia Erbol, si bien es una visita con carácter académico, la llegada de Ferrer a Bolivia cobra especial relevancia tomando en cuenta que varios sectores de la sociedad civil y opositores piden que la Corte IDH se pronuncie respecto a la reelección indefinida que pretende el actual gobierno.



El abogado José Antonio Rivera, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (Sección Nacional de Bolivia), explicó que Ferrer recibirá en La Paz la distinción de la UMSA en la mañana, participará del Congreso en la tarde, y en la noche retornará a México.



Rivera, que también es un activista contra la sentencia 084/2017, aclaró que el presidente de la Corte-IDH no se referirá al tema de la reelección, y que además solicitó no tener contactos con la prensa ni atenderá peticiones de audiencias.