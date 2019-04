Plan de hospitales, hay construcciones postergadas







El Día.- La diputada de Unidad Demócrata (UD), Isabel Bustamante, solicitó informe a las alcaldías del país donde se anunciaron obras de salud en el marco del Plan de Hospitales, hasta finales de la anterior semana, les remitieron 19 respuestas, de estas, en 7 las autoridades municipales indicaron que no tienen conocimiento de las obras.



En septiembre del 2015, el gobierno nacional, puso en marcha este plan con el fin de ampliar la cobertura de salud. En aquella ocasión se informó que se edificarían: cuatro hospitales de cuarto nivel; 12 de tercer nivel y 33 de segundo. Esto con miras a la implementación del Seguro Universal de Salud (SUS), cuyas prestaciones gratuitas ya arrancaron el pasado 1 de marzo de este año. Aunque desde el Ministerio del área destacaron que el "avance del plan está conforme a lo agendado".



Sin conocimiento. Bustamante detalló que se envió la solicitud de informe a las 49 alcaldías en noviembre del año pasado, pero a la fecha solo respondieron 19; en 7 indican que no tienen conocimiento del proyecto, se trata de Colcha K (Potosí); San Lorenzo (Tarija); Trinidad (Beni); El Alto en el municipio del mismo nombre; San Ramón, y Yapacaní (ambos en Santa Cruz); y San Joaquín (Beni).



Observados y los restantes. La diputada remarcó que a esto se suman otros en los que hay observaciones al proyecto: Yapacaní (Santa Cruz) donde no hay proceso de contratación; Palos Blancos (La Paz) que no se dio inicio a la obra; en La Guardia (Santa Cruz) no hay fecha de inicio; en Quillacollo (Cochabamba) hay problemas en transferencia de terrenos y en Monteagudo (Chuquisaca) no hay fecha de entrega. Enfatizó que otros dos municipios (Potosí y Montero) reenviaron el documento en blanco. Al respecto, cabe aclarar que en Montero, la construcción de un nosocomio tiene más del 30% de avance.



Bustamante detalló que solo en San Buenaventura (La Paz) se informó que la construcción avanza de acuerdo a lo planificado.



"Aunque no se tiene aún el informe final. Lo obtenido hasta ahora es un reflejo de cómo están avanzando el plan de hospitales", opinó.



La diputada agregó que se envió conminatoria a las alcaldías faltantes para que entreguen la documentación.



Ítems. La diputada Jimena Costas, señaló que antes de la vigencia del plan de hospitales, en el país se cuenta con 1.1 camas por cada 1.000 personas y lo mínimo es 2.4 para la misma cantidad de habitantes. En cuanto a médicos, precisó que se necesitan 14.8 médicos en distintas especialidades por cada 10.000 habitantes mientras que recomendaciones internacionales exigen 23. “Si empezamos a ver cualquier criterio, Bolivia está en la cola de la región (Latinoamérica), hasta Paraguay está mejor. Entonces estamos en una situación de la que partimos (para aplicar el SUS) que es insuficiente, ineficiente, con una serie de limitaciones en cuanto a infraestructura, insumos y equipamiento”, remarcó.



Ante esta situación, opinó que la aplicación del SUS es utilizada como parte de una campaña política para ganar votos en las próximas elecciones, pues es la práctica no se duplicó la cantidad de hospitales, infraestructura ni personal.



El Ministerio de Salud. En una anterior entrevista, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, enfatizó que en estos últimos años el Gobierno Nacional construyó más de mil establecimientos de salud y duplicó el número de ítems de salud. "Cuando ingresamos teníamos un poco más de 17.000 ítems en salud y en estos 13 años introducimos más de 18.000 ítems", puntualizó.



También remarcó que en la primera gestión del presidente Evo Morales, se tenía un gasto en salud per cápita de poco más de $us 50 y en la actualidad este asciende a $us 200. "No se puede decir que no se hizo una inversión previa para el SUS. Todas estas condiciones que mencioné nos dan la posibilidad de tener bases para implementarlo. Además estamos invirtiendo de manera extraordinaria en un plan de hospitales 2.000 Millones de Dólares y este año estamos invirtiendo más de 200 Millones de Dólares para mejorar infraestructura que ya existen, para ítems en salud. Hay una garantía financiera y sostenibilidad del SUS.