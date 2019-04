El Canciller sostiene que el diálogo con Chile debe incorporar la causa marítima







11/04/2019 - 06:42:13

La Razón.- El canciller Diego Pary se pronunció sobre la resolución de la Cámara de Diputados de Chile a favor de retomar el diálogo bilateral y reafirmó la posición de Estado de que cualquier proceso de conversación debe contemplar la resolución de la demanda marítima, sin descartar el tratamiento de otros temas de interés mutuo.



“Bolivia siempre estará abierta al diálogo. En la misma línea que ha establecido la Corte Internacional de Justicia de La Haya hemos invitado a Chile a reiniciar lo más antes posible el diálogo, los intercambios diplomáticos para encontrar una solución al enclaustramiento marítimo del país”, explicó.



La resolución de Diputados -que recibió 65 votos a favor, 24 en contra y 31 abstenciones- solicita al presidente Sebastián Piñera “iniciar un diálogo que tenga como objetivo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Estado Plurinacional de Bolivia, comenzando dicho proceso con el restablecimiento de nuestra embajada en dicho país".



Este miércoles se conoció la resolución en su integridad y, en la parte de vistos y considerandos, explica que el pedido se refiere al inicio de un diálogo básicamente político, ya que se sostiene que Chile no tiene obligaciones jurídicas pendientes con Bolivia a partir del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que- recuerdan los legisladores- “ha rechazado la obligación de negociar una salida soberana al mar para el Estado Plurinacional de Bolivia”.



“Bolivia sí estará dispuesta a tocar todos los temas que sean de interés tanto para Chile como para Bolivia”, respondió Pary consultado sobre la condición de diálogo que expresa la resolución de los diputados chilenos.



Morales, en el Día del Mar, el 23 de marzo, llamó a Chile a un "diálogo bilateral" para hallar una solución a la demanda de una salida soberana al mar, en el marco del fallo de la CIJ que determinó que su veredicto no impedía continuar con el diálogo bilateral. Hasta el momento no hay una respuesta oficial de la administración de Piñera.



“Creo que el iniciar el diálogo e instalar las mesas de diálogo es un paso muy importante que podemos dar los dos países”, propuso el Canciller y consideró que ahora “lo importante es que ambos países podamos generar la confianza necesaria, poder mostrar nuestra predisposición de avanzar en soluciones que sean concretas, útiles para ambos países”.