Desestiman la demanda de Mesa contra dos diputados







11/04/2019 - 06:38:28

Correo del Sur.- La justicia desestimó la denuncia que presentó el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, contra los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe, bajo el argumento de que los asambleístas tienen fuero parlamentario. El ex mandantario apeló esa decisión.



"El día de hoy (por ayer), el ex presidente Mesa ha apelado esa determinación del Juez Sexto en lo Penal, señalando que ningún fuero parlamentario puede estar por encima de los derechos humanos", informó Carlos Alarcón, abogado del candidato.



Mesa presentó la denuncia el 29 de marzo por los delitos de injuria y difamación, al considerar que los diputados tergiversaron datos sobre los gastos del Estado en la vocería de la demanda marítima. Los legisladores respondieron que no pueden ser procesados por los actos que realicen en ejercicio de su cargo.