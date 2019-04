Estudio revela que Palos Blancos usa agua contaminada con heces







11/04/2019 - 06:35:04

El País.- El estudio realizado por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Tarija y la Unidad de Salud Ambiental del municipio de Entre Ríos, reveló que en Palos Blancos el agua contiene heces fecales, altos niveles de turbiedad y sulfato, por lo tanto, se declaró que no es apta para el consumo.



Las demandas de los comunarios de Palos Blancos no cesaron. Según argumentan los pobladores del lugar, después del ingreso de las empresas petroleras para la explotación de hidrocarburos, las vertientes que antes dotaban de agua para el consumo se secaron y tuvieron que implementar otras estrategias. Se cabo tres pozos (denominados Pozo 2, Pozo 3 y Pozo 4) y tienen dos tanques de almacenamiento de agua con capacidad 18.000 litros cada uno.



Al principio la gente se conformó y no cuestionó, pero al pasar el tiempo algunos vecinos empezaron a presentar molestias estomacales, diarrea y otros síntomas que alertaron a la comunidad. Pidieron a las autoridades municipales y departamentales realizar un estudio de agua, y después de un largo tiempo de espera, lo realizaron. Tal como lo sospecharon, los resultados no son favorables para la gente.



El Coordinador de la Red de Salud de Entre Ríos, René Huanca y la responsable de Salud Ambiental de Salud Entre Ríos, Esmenia Ríos, entregaron el informe y los resultados obtenidos del análisis de agua de la comunidad de Palos Blancos en enero de la presente gestión. Las muestras se enviaron para realizar los análisis a los responsables del laboratorio de vigilancia y control de calidad de agua para el consumo humano de la Unidad de Salud Ambiental del (Sedes).



En la investigación para evaluar el nivel de riesgo de contaminación del agua se procedió a inspeccionar los tres pozos y las conclusiones fueron nefastas: no cuentan con canal de desagüe, no cuentan con el cierre perimetral, se observan fuentes de contaminación alrededor del pozo como ser animales, viviendas y actividad agrícola, no existe drenaje, hay estancamiento de agua alrededor y existen letrinas a menos de 30 metros a niveles más altos.



Los tanques de agua evidenciaron que la tapa de boca vista carece de un sistema de cierre seguro y el nivel del agua es menos a un cuarto del volumen de los almacenamientos. Además, a lo largo de la línea de conducción (150 metros) y distribución (500 metros) existen fugas, se presentan interrupciones constantes del servicio, no cuenta con un sistema de limpieza de la red de distribución.



Según la Normativa Boliviana (NB) 512, los parámetros de conductividad, turbiedad, dureza y nivel de sulfato en todas las muestras no cumplen los requisitos mínimos de calidad y el nivel de hierro total en la muestra del Pozo 3 es elevado. Los resultados de los análisis microbiológicos de las muestras también están fuera de los parámetros por la elevada cantidad de coliformes totales y coliformes termoresistentes.



El Departamento de Vigilancia y Control de Calidad de Agua para el Consumo Humano del Sedes, recomendó a los administradores del Comité de Agua de Palos Blancos realizar la limpieza y desinsectación de los tanques de almacenamiento y el tratamiento de aguas para evitar las enfermedades diarreicas agudas. Además, encargó a la Coordinación de Red de Salud de Entre Ríos dotar de información y capacitar a los comunarios acerca de las enfermedades que se puedan generar por consumir agua no tratada.



UAJMS hará un segundo estudio de agua en Palos Blancos



El asambleísta por O’Connor, Abel Guzmán, solicitó a la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) su cooperación para realizar un segundo estudio de laboratorio para determinar más componentes de contaminación. La próxima semana se conformará un equipo de universitarios y expertos para realizar el muestreo de agua en Palos Blancos y determinar las consecuencias del consumo de los componentes que deterioran la salud de los comunarios.