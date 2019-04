Abogados bolivianos reciben apoyo de organizaciones internacionales frente a acciones del Ministerio Público







10/04/2019

Santa Cruz.- El Presidente de Bar Issues Commission (BIC), abogado Péter Köves, expresó su preocupación por ciertas acciones del Ministerio Público de Bolivia que afectan la independencia de la profesión legal en Bolivia.



Además, dio su apoyo a los abogados bolivianos y solicitó “que se tomen medidas para garantizar la protección de la profesión legal de conformidad con el derecho local e internacional”, a través de una carta enviada al Presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz, abogado Juan Carlos Peredo.



“El BIC ha sido informado acerca de ciertas acciones sin precedentes ejecutadas por los fiscales del Ministerio Público, en Bolivia, que ponen en peligro el ejercicio de la profesión legal, consistentes en particular en incursiones en empresas, confiscación de ordenadores portátiles y archivos con producto de trabajo jurídico, y producto de trabajo jurídico del cliente considerado como información privilegiada”, destaca el abogado Köves.



El BIC forma parte de la International Bar Association (IBA), que cuenta con 80.000 miembros individuales en 160 Colegios de Abogados y Sociedades de Derecho, en 160 países. Es una organización internacional comprometida en promover, proteger y preservar la independencia de la profesión judicial en interés de los colegios de abogados miembros en todo el mundo.



“El BIC está gravemente preocupada con la situación, la cual no es común y está conectada con las actividades como abogado. En este sentido, nos gustaría respetuosamente recordar las obligaciones legales internacionales que reconocen el papel fundamental que desempeñan los abogados en la defensa del estado de derecho y de los derechos humanos y que proporcionan garantías para el ejercicio de la profesión legal”, enfatizó Köves.



En la misiva puntualiza en el respeto al Principios 16, de los Principios Básicos Sobre el Papel de los Abogados, que establecen que “los gobiernos se asegurarán de que los abogados (a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidación, impedimento, hostigamiento o interferencia indebida; (b) puedan viajar y consultar con sus clientes libremente tanto dentro de su propio país como en el extranjero; y (c) no sufrirá ni será amenazado con el procesamiento o sanciones administrativas, económicas o de otro tipo por cualquier acción tomada de acuerdo con los deberes, normas y ética profesionales reconocidos”.



Asimismo, recuerda que el Principio 17 señala que “cuando la seguridad de los abogados se vea amenazada como consecuencia del desempeño de sus funciones, las autoridades deberán salvaguardarlos adecuadamente”. La carta concluye con muestras de apoyo a los esfuerzos del Colegio de Abogados de Santa Cruz para defender el respeto por la profesión legal, la promoción y el respeto por la independencia de la profesión legal.



Recordemos que hace una semana el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz, se declaró en emergencia departamental debido a los acontecimientos realizados en el edificio Ambassador, donde se realizó un allanamiento en un estudio jurídico, acción considerada que va en contra de los principios de confidencialidad y secreto profesional y son calificadas como delito en el Código Penal boliviano. Al respecto, solicitaron que se respete el ordenamiento jurídico y el debido proceso de investigación en todos los casos.