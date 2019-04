EE.UU. prepara nuevas acciones contra Cuba por su influencia maligna en Venezuela







10/04/2019 - 20:46:10

RT.- El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, anunció este miércoles que Washington prepara "nuevas acciones" contra Cuba por su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro.



En una intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU, Pence destacó que Washington se pronunciará sobre más medidas contra la isla –tras las recientemente aplicadas– para que asuma su responsabilidad por su ayuda a Venezuela.



"La semana pasada EE.UU. adoptó medidas para sancionar a los barcos que transportaban petróleo venezolano a Cuba. Bajo la orientación del presidente Trump se van a anunciar más medidas para exigir cuentas a Cuba por esta influencia maligna en Venezuela", opinó.



Asimismo, Pence criticó que "Irán y Cuba están haciendo todo lo que pueden para ayudar a Maduro (...), y mientras que los países normales exportan bienes y mercancías, lo que hace Cuba es exportar tácticas de acoso".



"Ahora los servicios militares y de inteligencia cubanos están formando a la policía secreta venezolana y la equipan. Silencian y encarcelan a los opositores", aseguró el vicepresidente.

Respuesta de Cuba



El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, respondió inmediatamente a Pence, asegurando que su país no abandonará a Venezuela.



"Jamás abandonaremos el deber de actuar en solidaridad con #Venezuela. No renunciaremos a ninguno de nuestros principios y rechazaremos enérgicamente toda forma de chantaje", tuiteó el canciller.



Caracas e Irán



Durante su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU, Pence también señaló que esta semana Caracas recibió una delegación de Teherán para "iniciar viajes entre los dos países". En este sentido, detalló que la aerolínea iraní que estuvo presente es una compañía "sancionada por EE.UU. por transportar armas de guerra".



Reconocimiento a Guaidó



Además, Pence dijo que EE.UU. prepara una resolución para reconocer al diputado opositor venezolano Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, e instó a la ONU a reconocerlo y revocar las credenciales del Gobierno de Maduro.



"Es momento de que Naciones Unidas reconozca a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y a recibir a su representante en este organismo", sentenció el vicepresidente de EE.UU.



Pence pidió a la ONU que "esté a la altura de su propósito" y que "rechace el liderazgo fallido de Maduro y se una a los países del hemisferio a ayudar a los venezolanos".



Además, recordó que EE.UU. fue el principal país en reconocer Guaidó como el "presidente encargado" de Venezuela, luego de su autoproclamación el pasado 23 de enero. De esta manera, señaló que hoy son 54, de los 193 países de la ONU, los que reconocen al parlamentario.



"Usted no debería estar aquí"



"Nicolás Maduro es un dictador que no tiene poder legítimo. Nicolás Maduro tiene que marcharse", destacó Pence, quien anunció que EE.UU. entregará 60 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria a Venezuela. "Hace dos meses el dictador de Caracas bailaba mientras se disparaba a los venezolanos que necesitaban alimentos", apostilló.



Y continuó: "La lucha contra Venezuela acaba de empezar".



Al embajador de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada, el vicepresidente estadounidense le dijo que no debía estar en la sala. "Usted debería volver a Caracas y decirle a Nicolás Maduro que se le ha acabado su tiempo", le espetó.



El Consejo de Seguridad de la organización internacional se reunió este miércoles, por tercera vez desde enero, para tratar la situación humanitaria en el país latinoamericano. La sesión, como las anteriores de enero y febrero, fue convocada por la misión de EE.UU.