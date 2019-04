Venezolanos continúan con la Operación Libertad en las calles







10/04/2019 - 20:41:54

VOA.- El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, recorrió este miércoles varios puntos de Caracas como parte de la convocatoria que hizo a sus seguidores a manifestar contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, en momentos en que vuelven a caldearse los ánimos tras el apagón ocurrido esta madrugada en varios estados de la nación sudamericana en crisis.



Las manifestaciones previstas desde el fin de semana estaban programadas entre las 2:00 y la 4:00 de la tarde (hora local). Estas nuevas demostraciones de calle siguen al inicio de lo que la oposición venezolana calificó como “Operación Libertad”, con la que buscan el “cese de la usurpación”, refiriéndose a la salida de Maduro.



Durante sus recorridos por cuatro puntos, en su mayoría zonas populares, de la capital, Guaidó volvió a pedir organización para esta fase. "Debemos continuar la protesta, la conformación de los Comités de Ayuda y Libertad y exigir el cese de la usurpación", indicó.



En otras paradas indicó a los asistentes que "debemos estar listos para ir juntos a exigir el cese de la usurpación donde nos corresponde hacerlo". Ya Guaidó ha sugerido que cuando se cumplan las condiciones, irá a buscar su oficina en el Palacio Presidencial, Miraflores.



“ (…) Hasta organizar en cada cuadra, en cada edificio, en cada sector, ya sabemos cuál es la respuesta del régimen,. violencia, represión, cárcel, intimidación (…) “, afirmó el líder opositor.



Pidió a sus manifestantes no dejarse intimidar y aseguró que la es la planificación y movilización la que "nos sacará de esta tragedia".



"Hoy no hay nada que exigirle al régimen porque no tienen nada que dar, todo lo se lo robaron, hoy no hay nada que exigirle a alguien que destruyó la industria petrolera, destruyó nuestra forma de vida”, agregó.



Varios de los colegas diputados de Guaidó acompañaron su convocatoria en otros puntos de la ciudad.



Guaidó dijo temprano en su cuenta en Twitter que un intento de hablar a los venezolanos de Zulia a través de la señal de Radio Fe y Alegría, en el programa de Rafael Galicia, fue frustrado por el nuevo apagón.



Medios locales dijeron que el nuevo apagón que comenzó al filo de la 23:30 (hora local) del martes dejó a oscuras al menos 18 de los 23 estados de Venezuela y provocó protestas de personas que gritaban y tocaban cacerolas desde las ventanas de sus casas.



El apagón sigue a fallas del sistema eléctrico que remecieron al país en marzo y llevó al plan de racionamiento ordenado por Maduro para poner fin a la crisis.



Las manifestaciones del miércoles llegan tras el reciente pedido del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, en la ONU, para que sea reconocido Guaidó por el organismo global.



Maduro considera a Guaidó un "títere" de Estados Unidos. Ha dicho que se unió a la administración de Donald Trump en plan para derrocarlo.



"Le desespera la consolidación sostenida de la victoria y la tranquilidad del pueblo conseguida. Aún falta por hacer, pero sin duda los fascistas homicidas encaran con un escalofrío (deben explicarle a sus amos) la derrota en la Guerra Eléctrica brutal que emprendieron", dijo en su cuenta en Twitter el ministro de Comunicación e Información del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez.