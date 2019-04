La Unión Europea acepta una prórroga flexible del Brexit hasta el 31 de octubre







10/04/2019 - 20:39:24

RT.- Los líderes de la Unión Europea han acordado durante una cumbre en Bruselas, que ha concluido la madrugada de este jueves, postergar la salida del Reino Unido del bloque comunitario hasta el 31 de octubre, informó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a través de su cuenta en Twitter.



La UE y Londres "acordaron una extensión flexible hasta el 31 de octubre. Esto significa 6 meses adicionales para el Reino Unido para encontrar la mejor solución posible", hizo hincapié el presidente del Consejo Europeo.



Tusk indicó que tras la aceptación de la prórroga por la UE, se reunirá con la primera ministra británica, Theresa May, para que la decisión en cuestión "sea aprobada por el Gobierno" del Reino Unido.



Al mismo tiempo, el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, enfatizó que como resultado de la prórroga el Reino Unido tiene que participar en las elecciones al Parlamento Europeo o "deberá salir [de la UE] sin acuerdo el 1 de junio".



Por su parte, el primer ministro maltés, Joseph Muscat, detalló que la postergación de la fecha del Brexit es "razonable".



"La prórroga del Brexit hasta el 31 de octubre es razonable, porque le da tiempo al Reino Unido para por fin elegir su camino", afirmó Muscat. Además, reiteró que los líderes de la UE celebrarán una cumbre en junio para "evaluar la situación".



Los líderes de la UE celebraron este miércoles una cumbre extraordinaria para decidir si aprueban la solicitud de May de extender la salida de su país del bloque comunitario. La primera ministra británica envió la semana pasada una carta a Bruselas en la que pidió retrasar el Brexit hasta el 30 de junio. "El Reino Unido propone que este período [la prórroga] finalice el 30 de junio de 2019", reza el documento.



Mientras tanto, el Parlamento británico aún no ha aprobado ningún acuerdo que regularía el proceso del Brexit, mientras que sigue rechazando la posibilidad de la salida de la UE sin acuerdo. En ese contexto, este lunes ambas Cámaras del Parlamento mostraron su apoyo a un proyecto de ley que impide el "Brexit duro". El proyecto también recibió la aprobación de la reina Isabel II y ya se convirtió en ley.