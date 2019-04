Qué son los agujeros negros







10/04/2019 - 16:34:54

Infobae.- Hasta ahora, los agujeros negros habían sido teorizados, modelizados e incluso detectados mediante pruebas indirectas, pero nunca observados. Esa espera terminó este miércoles, con el anuncio del Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT), que logró captar la primera imagen de uno de estos "monstruos" del espacio.



Un agujero negro es un objeto celeste que posee una masa extremadamente importante en un volumen muy pequeño. Como si la Tierra estuviera comprimida en un dedal o el sol únicamente midiera 6 km de diámetro, explicó recientemente a la AFP Guy Perrin, astrónomo del Observatorio de París-PSL.





El físico John Archibald Wheeler inventó el término "agujero negro" en los años 1960, aunque no son agujeros ni negros, pero su nombre ha influido en el imaginario colectivo.







Según la ley de la relatividad general publicada en 1915 por Albert Einstein, que permite explicar su funcionamiento, la atracción gravitacional de estos "monstruos" cósmicos es tal que no se les escapa nada: ni la materia, ni la luz, sea cual sea su longitud de onda. Y si la luz, que es lo que más rápido viaja en nuestro Universo no puede salir, entonces nada podrá hacerlo.





"Es un lugar donde incluso el tiempo y el espacio cambian de definición, ¡es un objeto ideal para los autores de ciencia ficción!", según la youtubera francesa Florence Porcel, dedicada a la divulgación científica.



"El abismo negro", filme de Disney estrenado en 1979, es una "versión muy de "parque de atracciones" sobre los agujeros negros, pero tuvo el mérito de popularizarlos entre las generaciones que lo vieron", explica Philippe Guedj, periodista del sitio francés PointPop. La película es un disparate en el que dentro del agujero negro hay ángeles y demonios.





En "Interstellar", dirigida por Christopher Nolan, un grupo de astronautas trata de salvar a la humanidad, y un padre "rejuvenece" en el espacio hasta el punto de ser más joven que su hija, que permanece en la Tierra.



La cinta es elogiada por tener en cuenta los avances teóricos de la astronomía.





¿Cómo poder verlos si son invisibles?



Los astrónomos buscan observar este "monstruo" por contraste, es decir, gracias al fondo brillante que forma la materia que lo envuelve.



Por lo tanto, no se pueden observar directamente. Además, la fuerza de gravedad que emana del agujero negro es tan fenomenal que no se ha logrado recrear en laboratorio.



Bajo el efecto de la enorme atracción gravitacional, las estrellas más cercanas a estos "monstruos" son achatadas, estiradas y dislocadas y su gas se calienta a temperaturas extremas.





¿Cuántos tipos de agujeros negros hay?



Se distinguen por su tamaño. Los estelares son los que tienen masas comparables a la del Sol y radios de decenas o cientos de kilómetros.



Aquellos cuyas masas son millones o hasta miles de millones de veces la masa del Sol, son los agujeros negros supermasivos de los núcleos de las galaxias.



También es posible que existan -pero todavía no los hemos detectado- agujeros negros intermedios, de centenares de miles de masas solares, y agujeros negros primordiales, formados al comienzo del Universo, con masas que podrían ser muy pequeñas.



No todas las estrellas se convierten en agujeros negros. Tan solo forman las estrellas muy masivas. Cuando agotan su combustible al final de su vida, colapsan sobre sí mismas de forma catastrófica e imparable y en su desplome forman un pozo en el espacio.



Si no son tan masivas, la materia de la que están hechas puede detener el colapso y formar una estrella moribunda que apenas brilla: una enana blanca o una estrella de neutrones.



Se cree que en la mayoría de las galaxias hay un agujero negro supermasivo en su centro y centenares de miles de agujeros negros estelares. El agujero negro conocido más cercano a la Tierra se halla a unos 3.000 años-luz de nosotros.