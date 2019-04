Game of Thrones: los números millonarios detrás de la emblemática serie





10/04/2019 - 16:31:25

Infobae.- La ya emblemática serie Game of Thrones está por estrenar su temporada final, para pesar de sus fanáticos, quienes durante ocho años han seguido la historia de personajes como Jon Snow y Daenerys Targaryen.



Detrás de cada uno de los episodios del programa de HBO, basado en los libros de George R.R. Martin, existe una inversión millonaria en producción y sueldos para los actores, que saltaron a la fama gracias a este trabajo.



Aquí te presentamos las cantidades manejadas en la producción de Game of Thrones.





Producción. La primera temporada costó USD 60 millones, mientras que en la segunda los gastos se elevaron a USD 70 millones. Para la tercera y cuarta temporada, HBO invirtió USD 80 millones y los diez episodios de la quinta temporada costaron USD 90 millones.



La séptima temporada le costó al canal USD 100 millones y para la última temporada se estima que cada episodio costó USD 15 millones.



Aunque se trata de una gran inversión para HBO, se estima que "Game of Thrones" le deja al canal USD 1000 millones cada año.





Los sueldos. Según datos de The Hollywood Reporter, para las temporadas siete y ocho, los protagonistas de la historia (Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldan) cobraron USD 500,000 por cada capítulo. En 2014 ganaban USD 300,000 por cada episodio.



De acuerdo con información de la revista GQ, Sophie Turner y Maisie Williams cobraron solo USD 150,000 por capítulo.





Audiencia. En su primera temporada, transmitida en 2011, la serie alcanzó un promedio de 2,51 millones de espectadores en EEUU. En la siguiente temporada los espectadores en esa nación fueron 3,8 y para la tercera temporada registraba casi 5 millones. El gran salto ocurrió entre la temporada sexta y séptima, pues de 7,72 millones pasó a 10,26.



El último capítulo de la séptima temporada fue visto por 16 millones de personas en EEUU, lo que significó un récord para esa producción.



Piratería. La popularidad de la historia le ha significado también ser una de las más pirateadas. Según datos de la compañía Muso, Game of Thrones fue descargada ilegalmente "más de mil millones de veces" y cada episodio habría sido pirateado 140 millones de veces.





Otros números



USD 20 millones se estima que costó el noveno episodio de la sexta temporada, "Battle of Bastards"



600 personas, 500 extras, 160 toneladas de concreto, 70 caballos, 25 dobles y cuatro equipos de cámara se emplearon en ese mismo capítulo



173 países y territorios, los lugares a donde llegó la transmisión simultánea del segundo episodio de la quinta temporada, una cifra récord



71 escenas de desnudos en la serie, hasta 2017



47 premios Emmy ha obtenido la serie



20 personas en llamas estuvieron en acción al mismo tiempo para la filmación de una escena



4 episodios de la quinta temporada se filtraron antes de su estreno