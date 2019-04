Marcelo Bielsa, el salvador de Game of Thrones: la inesperada teoría de uno de los protagonistas





10/04/2019 - 16:30:03

Infobae.- Se acerca el tan ansiado final de la serie Game of Thrones, una de las más populares del planeta. El domingo 14 de abril se emitirá el primer capítulo de la octava y final temporada de la ficción que emite HBO desde comienzos de 2011.



Mientras los fanáticos debaten en los diversos foros cómo concluirá la creación de George R. R. Martin, el actor danés Nikolaj Coster-Waldau, que interpreta a Jaime Lannister (uno de los personajes principales), sorprendió con una inesperada teoría.



El artista, que fue invitado al programa Jimmy Kimmel Live, es hincha de Leeds United y colocó a Marcelo Bielsa como el posible "salvador" y quien podría quedarse con el tan ansiado "trono de hierro".



"Hay una teoría. Todos creen que un elegido vendrá y salvará el día. ¡El elegido! Y creo que todos piensan que es Jon Snow, pero en realidad hay que prestarle mucha atención a un tipo llamado Bielsa, que llega y mágicamente transforma el mundo en algo grandioso. Cuando todo esté perdido, él irá al Norte y lo transformará mágicamente en un paraíso", sostuvo el Matarreyes. Y luego, exclamó: "¡Confiamos en Bielsa!".



Nikolaj Coster-Waldau hizo que la tribuna repita con él la frase "confiamos en Bielsa" y el conductor, sin tomar dimensión de lo que estaba sucediendo le preguntó si se refería a "Bob Bielsa", a lo que el actor respondió sin titubeos: "No, es Bielsa, el DT del Leeds United".





A falta de cinco partidos para la finalización de English Football League Championship (Segunda División de Inglaterra), los comandados por el director técnico argentino ostentan 79 unidades y aparecen en la segunda posición, lugar que otorga un ascenso directo.



El actor es fanático del fútbol y se ha fotografiado con la remera de distintas instituciones en cada uno de sus viajes. Por ejemplo, en su estadía por Argentina, posó con las camisetas de Boca Juniors y River Plate a mediados de 2017.