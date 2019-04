Meghan Markle quiere un parto natural en su nuevo hogar en Windsor y no posar con su bebé para los paparazzi





10/04/2019 - 16:28:05

Infobae.- Según han revelado amigas cercanas a la duquesa de Sussex, Meghan Markle quiere seguir los pasos de la reina de Inglaterra y está considerando tener a su bebé en Frogmore Cottage, su casa recién inaugurada en Windsor.



De acuerdo al Daily Mail, Isabel II, de 92 años, nació en la residencia de Mayfair de sus abuelos y dio a luz a cada uno de sus cuatro hijos en el Palacio de Buckingham o en la Casa Clarence.



No obstante, las fuentes destacaron que Harry y Meghan, que esperan a su primer hijo dentro de semanas, no han descartado que el parto sea en un hospital debido a la ex actriz tiene 37 años y tiene un mayor riesgo de un parto prematuro o la necesidad de una epidural o cesárea



Los más cercanos a la duquesa de Sussex señalan que ella desea parir en casa ya que goza de una excelente salud y desea la máxima privacidad al momento de recibir a su primer hijo.



Además han desvelado que aún practica yoga a diario y goza de una salud excelente. "Dar a luz en su casa es su elección favorita", dijo la fuente, "pero obviamente dependerá de cómo estén las cosas cuando se presente el parto".



También se cree la duquesa de Sussex descartó tener al bebé en la zona privada del hospital de St. Mary, donde nacieron los tres hijos de William y Kate Middleton: George (5), Charlotte (3) y Louis (11 meses).



La ex actrix estadounidense también se opuso a la idea de pararse en los escalones de la unidad de maternidad rodeada por el público y los medios de solo unas horas después del nacimiento, especialmente cuando su hijo no estará en la línea directa de sucesión.





Markle marcó distancia con la tradición real, al nombrar a su propio equipo de médicos para el nacimiento de su primer hijo, dirigido por una doctora.



Los ginecólogos de la casa real, Alan Farthing y Guy Thorpe-Beeston, que son especialistas en partos de alto riesgo y asistieron la llegada de los tres hijos de lo duques de Cambridge, no fueron tenidos en cuenta por la duquesa.



"Cuando se trata de dar a luz, cada mujer tiene que decidir qué es lo mejor para ella y qué es lo mejor para su bebé. El equipo de la reina estará involucrado, pero aún no se ha decidido cuánto", dijo uno de ellos a Daily Mail.



Por otro lado, el palacio de Kesington está en llamas tras conocerse una fotografías del príncipe William siéndole infiel a Middleton con un amiga cercana de ella. De acuerdo con los medios británicos, el hijo de la fallecida princesa Diana habría tenido un affaire con Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley.



En la imagen difundida en las redes sociales el futuro rey de Inglaterra, de 36 años, aparece en un club nocturno disfrutando de la compañía de una mujer, que sería Hanbury.