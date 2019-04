Thalía recuerda su historia de amor con Díaz Ordaz marcada por la muerte





10/04/2019 - 16:17:25

Quien.- La cantante abrió su corazón y revivió uno de sus romances que más la marcaron en su vida profesional y personal.





Thalia se ha caracterizado por mantener su vida privada muy al margen de los medios de comunicación, sin embargo, esta vez ha revelado algunos detalles de uno de los episodios más significativos en su vida: la relación amorosa que mantuvo con el productor musical Alfredo Díaz Ordaz durante la década de los 90.



En su cuenta de Instagram, la cantante compartió un video en el que explica que hay canciones que se quedan para siempre y una de ellas es Sangre, que aparentemente está dedicada al hijo del ex presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz.





“Hay canciones que se quedan para siempre y Sangre es una de ellas. Esta canción la escribí en el momento en el cual entendí de qué se trataba el amor; que sientes que es un amor que viene de otras vidas, de otros espacios, de otros momentos, de otras reencarnaciones, si es que crees en eso, y que no es un amor temporal, un amor para siempre, que la materia ni el tiempo puede destrozar. Y esta canción la compuse en toda esa analogía de lo que era el amor para mí en esa época”, expresó.



Y es que, en su momento la relación entre Thalia y Díaz Ordaz fue uno de lo más sonados debido a la diferencia de edades, él era 20 años mayor que ella, a pesar de ello, su noviazgo era fue sólido e incluso planearon dar el siguiente paso para llegar al altar.



“Nos llevamos muy bien, compartimos muchos sentimientos tanto musicales como emocionales y pues no sé, tiempo al tiempo", aseguró la cantante durante una entrevista con Ilse Olivo en el programa de fin de año "Galardón a los grandes", emitido en 1991.





No obstante, en 1993 la historia de amor llegó a su fin tras el fallecimiento del productor a causa de hepatitis, un evento muy difícil de sobrellevar en la vida de Thalia y es que, cuando a ella le dieron la lamentable noticia, se encontraba filmando una escena de la telenovela Marimar que coprotagonizaba con Eduardo Capetillo.



“Fue terrible porque estábamos grabando la escena de la entrada de la telenovela que estoy en la ventana, como en un ojo de piedra, donde ‘Marimar’ salía con su perrito. Estábamos filmando eso y corte a comer”, indicó Thalia durante una entrevista que le realizó Verónica Castro para el programa Mentiras y Verdades en 2007.



“De pronto, mi mamá me pasa un celular, con la cara así como desencajada, y yo dije: ‘¿oye qué pasa?’, y me dan la noticia, la noticia de que acababa de fallecer; me quedé petrificada, como en shock, como esto no está pasando y lo primero que hice, yo me acuerdo, fue salí a correr, dejé la comida y me eché a correr, yo me estaba desmayando, me sentía mal”, añadió.



Años más tarde, volvió a sorprender a sus seguidores al dejarse ver en una relación con el magnate musical Tommy Mottola y en el año 2000 se casaron. Hasta ahora, llevan una relación de casi 19 años y tienen dos hijos en común: Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro.



Hay canciones que se quedan para siempre en el gusto de la gente y SANGRE es una de ellas. Cuando la compuse, supe que era especial y que pondría en palabras alivio a tantos corazones rotos, pero en un lenguaje liberador y tranquilizante para el alma.