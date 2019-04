Borda: Caso Ceballos puede derivar en un juicio de responsabilidades







10/04/2019 - 15:50:06

La Paz, (ABI).- El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó el miércoles que "no hay funcionarios inmunes", en referencia al magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, denunciado por violencia intrafamiliar, y advirtió que ese caso puede derivar en un juicio de responsabilidades.



"Quiero recordar al Presidente del Tribunal Constitucional que no hay cortes celestiales en Bolivia y no hay funcionarios inmunes", dijo a los periodistas.



El martes, el presidente del TCP, Petronilo Flores, dijo que ni él ni la Sala Plena de ese órgano tienen atribuciones para exigir la renuncia de Ceballos, quien retomó sus labores en medio de fuertes críticas de autoridades y la población.



El magistrado del TCP fue denunciado a inicios de marzo por violencia familiar; sin embargo, su esposa desistió de la demanda, pero no logró frenar el proceso de investigación que abrió de oficio la Fiscalía.



"Si bien nosotros no podemos exigir la renuncia, pero cuidado, si advertimos que hay violación a la norma, nosotros podemos instaurar juicios de responsabilidad", agregó Borda.



Diputadas del Movimiento Al Socialismo (MAS) exigieron el martes, de manera colectiva, la renuncia de Ceballos; caso contrario, advirtieron con iniciar un juicio de responsabilidades en su contra.



"Ninguna de nosotras va a tolerar que una autoridad de este país después de haber cometido un hecho violento todavía pretenda vulnerar la ley. O renuncia o le vamos a iniciar un juicio de responsabilidades", dijo la diputada Susana Rivero.